Calcio a 5, Italia pari all’ultimo respiro contro la Bielorussia nelle qualificazioni agli Europei 2026

Calato il sipario al Pala Catania per il primo impegno della Nazionale italiana di calcio a 5 nelle qualificazioni agli Europei 2026. La formazione allenata da Salvo Samperi, inserita nel Gruppo 2, ha fatto il proprio esordio contro la Bielorussia.

Un Main Round in cui le prime di ciascun raggruppamento centrano l’accesso diretto alla fase finale della rassegna continentale, mentre le otto migliori seconde affronteranno uno spareggio play-off (con formula di andata e ritorno) che determinerà le ultime quattro partecipanti e il quadro definitivo delle 16 formazioni che saranno al via della manifestazione citata.

Ebbene, è arrivato un pareggio (2-2) per la compagine tricolore, che ha temuto anche di perdere in questo incontro casalingo. Il risultato sbloccato quasi immediatamente da un rigore realizzato da Gabriel Motta non ha affatto facilitato il compito agli azzurri, che hanno sofferto la fisicità degli avversari. Non è un caso che al 9’44” gli ospiti siano pervenuti al pari con la marcatura di Dmitri Shimanovski.

Tanta volontà tra le fila nostrane, ma poca lucidità nell’orchestrare il gioco. Maggior chiarezza di idee tra i bielorussi, che al 30’27” hanno ribaltato la situazione con un gol di Sergei Krikun. Sotto di una rete, i nostri portacolori hanno cercato di mettere maggior velocità in fase di costruzione e al 38’43” è arrivato il sospirato pari di Murilo Schiochet a evitare il ko. Formazione di Samperi che quindi ha iniziato così la propria avventura e già nella prossima trasferta contro la Finlandia (4 febbraio ore 18.00) ci potrebbe essere un importante turning-point.