Calcio a 5, Italia: vietato sbagliare in Finlandia dopo il passaggio a vuoto con la Bielorussia

Il percorso di qualificazione verso gli Europei 2026 è appena cominciato eppure la nazionale italiana di calcio a 5 è già con le spalle al muro, per diversi fattori che le si stanno presentando davanti.

Il demerito più grande è sicuramente il suo, a causa del 2-2 interno di qualche giorno fa – giovedì 30 gennaio – arrivato al termine di una partita frenetica a Catania contro la Bielorussia: a questo va aggiungo che domani, a Vantaa con calcio d’inizio alle ore 18.00, a mettersi contro gli azzurri ci sarà la Finlandia, che nel frattempo ha incamerato i primi tre punti nella pool 2 schiantando 0-5 Malta in trasferta.

Salvo Samperi e i suoi quindi, di fronte alla squadra nordica allenata dal tecnico italiano Sergio Gargelli, non possono sbagliare. In campo serviranno prima che la tecnica e la tattica: il carattere, cosa che negli ultimi anni, anche dapprima della nuova gestione tecnica, è sempre mancata a un gruppo che, sottopressione, fa fatica.

La partita va vinta con tutto: con la testa, con le gambe, con il cuore e poi con le giocate sul campo mettendo sul terreno di gioco talento, abnegazione e aggressività.

L’avversario è di quelli che si conoscono, anche perché i finlandesi nel recente passato dell’Italia del Futsal hanno avuto un peso. Nel complesso sono 8 i precedenti, con un bilancio di 6 vittorie e 2 pareggi. Attenzione però perché i 2 pareggi, arrivati negli ultimi cinque anni, hanno decretato di fatto la mancata qualificazione ai Mondiali del 2021, in un girone di accesso al torneo iridato vinto poi dal Portogallo, e la strada sbarrata verso il passaggio del turno alla seconda fase all’interno degli Europei 2022.

Musumeci e compagni quindi dovranno tornare da questa trasferta con i 3 punti, anche perché in caso di pareggio andrebbero poi a diminuire le partite per tentare l’aggancio ai finlandesi, cosa ancor più grave in caso di sconfitta, l’Italia si ritroverebbe a 5 punti di distacco dalla Finlandia con uno scontro diretto poi da recuperare addirittura il prossimo 16 aprile.

FUTSAL EURO 2026 – MAIN ROUND

Gruppo 2: Finlandia, ITALIA, Bielorussia, Malta

LE DATE DEL GRUPPO 2

1a GIORNATA

Malta-Finlandia 0-5

Italia-Bielorussia 2-2

2a GIORNATA

Finlandia-Italia, martedì 4 febbraio ore 18 | Diretta Vivo Azzurro TV

Bielorussia-Malta, martedì 4 febbraio ore tbc

3a GIORNATA

Italia-Malta, giovedì 6 marzo ore tbc

Bielorussia-Finlandia, giovedì 6 marzo ore 17

4a GIORNATA

Finlandia-Bielorussia, domenica 9 marzo ore 18

Malta-Italia, martedì 11 marzo ore 19

5a GIORNATA

Finlandia-Malta, giovedì 10 aprile ore 18

Bielorussia-Italia, venerdì 11 aprile ore tbc

6a GIORNATA

Malta-Bielorussia, mercoledì 16 aprile ore 19

Italia-Finlandia, mercoledì 16 aprile ore tbc

CLASSIFICA GRUPPO 2

Finlandia 3 (+5); Italia 1 (0) Bielorussia 1 (0) e Malta 0 (-5)*

*fra parentesi la differenza reti