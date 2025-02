Lewis Hamilton è sceso in pista a Fiorano con la nuova Ferrari e ha provato la vettura con cui cercherà di battagliare per la vittoria nel Mondiale F1 2025 che scatterà nel weekend del 14-16 marzo con il GP d’Australia a Melbourne. Il pilota britannico si è messo al volante della SF-25, presentata ieri sera in occasione dello show collettivo di Londra e oggi testata ufficialmente in occasione del filming day, ovvero i 100 km consentiti dal regolamento per riprese commerciali e per verificare il funzionamento dei sistemi.

Il nuovo alfiere della Scuderia di Maranello, apparso visibilmente emozionato nell’indossare il rosso e nel difendere i colori del Cavallino Rampante, si è messo al volante attorno alle ore 13.45 ed è stato accolto dal boato del folto pubblico che si è assiepato nell’impianto per godersi i primi vagiti di questa monoposto. Prossimo appuntamento tra pochi giorni: dal 26 al 28 febbraio andranno in scena in Test in Bahrain, al termine dei quali avremo un quadro del valore della nuova Ferrari.