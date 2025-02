Charles Leclerc è salito al volante della nuova Ferrari, completando un centinaio di chilometri sulla pista di Fiorano. Si trattava della prima uscita ufficiale della monoposto che disputerà il Mondiale F1, presentata ieri sera in modalità collettiva durante lo show di Londra e poi svelata nel dettaglio agli appassionati verso mezzanotte. Il monegasco ha così avuto la possibilità di provare la SF-25 nel filming day concesso dal regolamento per effettuare delle riprese commerciali e per testare il funzionamento dei vari sistemi.

Tutto a posto per la nuova creatura della Scuderia di Maranello e grande soddisfazione per il pilota del Cavallino Rampante, che ha potuto scaldare il motore della vettura con cui proverà a battagliare per la conquista del titolo iridato durante la stagione che incomincerà nel weekend del 14-16 marzo con il GP d’Australia a Melbourne. Prossimo appuntamento in pista tra pochi giorni: dal 26 al 28 febbraio si disputeranno i Test in Bahrain e si inizierà a intuire il potenziale della nuova Ferrari.