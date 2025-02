Europei pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari sabato 1 febbraio, programma, streaming, italiani in gara

Siamo arrivati all’ultimo atto dei Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico. Oggi, sabato 1 febbraio, si disputeranno gli ultimi due segmenti in programma: la free dance della danza sul ghiaccio e il libero maschile. Entrambe le gare, inutile dirlo, sono fondamentali in ottica Italia.

L’inizio delle ostilità è fissato per le 12:00 con la free dance, in cui gli osservati speciali saranno Charléne Guignard-Marco Fabbri, vicinissimi a conquistare il terzo successo consecutivo in campo continentale. Gli azzurri al momento guidano le operazioni con 84.23, con un punto e mezzo di vantaggio su Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, secondi con 82.75 davanti ai britannici Lilah Fear e Lewis Gibson (81.57). Attaccati anche i finlandesi Juulia Turkkila-Matthias Versluis, quarti in zona 81.26. In lizza anche Victoria Manni-Carlo Roethlisberger con 65.46, sedicesimi e desiderosi di scalare posizioni.

Alle 17:00 sarà la volta del programma libero maschile, gara in cui l’Italia è attesa ad una prova di personalità. Daniel Grassl, al momento decimo con 78.15, dovrà infatti compiere una maxi rimonta per puntare all podio, attualmente occupato dal polacco Vladimir Samoilov con 85.95. All’arrembaggio anche Matteo Rizzo e Nikolaj Memola, rispettivamente quarto e quinto con 85.68 e 84.92. Più lontani Adam Siao Him Fa, leader con 93.12, e Nika Egadze, secondo a 91.94.

I Campionati Europei 2025 saranno visibilmente integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per ciò che concerne la giornata odierna, l’evento sarà visibile in televisione su RAI SPORT+HD con una copertura parziale della danza sul ghiaccio ed una semi-completa per il libero maschile. In streaming si potrà seguire dunque anche RAI Play. OA Sport vi offrirà invece la Diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo del pattinaggio artistico.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Sabato 1 febbraio

12:00-15:12 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri e Manni-Roethlisberger)

17:00-20:52 Free program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo, Nikolaj Memola e Daniel Grassl)

Diretta TV:RAI SPORT+HD: free dance danza sul ghiaccio (dalle 12:45); free program individuale maschile (dalle 17:55).

Diretta Streaming: integrale su Discovery Plus; RAI Play (dalle 12:45 per la rhythm dance, dalle 17:55 per il free program maschile).

Diretta Live Testuale: OA Sport