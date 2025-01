Pattinaggio artistico, Conti Macii dopo l’argento agli Europei: “Meno pensiamo alle medaglie, più arrivano”

Una medaglia significativa. Non possono che essere soddisfatti Sara Conti e Niccolò Macii dopo lo splendido argento conquistato ieri nella gara delle coppie ai Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento a Tallinn.

Gli allievi di Barbara Luoni hanno confermato di essere uno dei team più competitivi sul panorama mondiale raccogliendo per la quinta volta consecutiva un punteggio totale oltre quota 200 punti e riducendo al minimo possibile gli errori, in occasione del libero palesatisi solo nella sequenza triplo toeloop/doppio axel/doppio axel, viziata da un arrivo con step out dal cavaliere. Il metallo continentale, il secondo della carriera dopo il trionfo del 2023, certifica anche uno scatto in avanti in termine di approccio, come confermato dai diretti interessati in fase di commento:

“Questo argento significa molto. Gli Europei dell’anno scorso sono stati la delusione più grande della nostra carriera e volevamo riscattarci. Il podio era l’obiettivo, conoscevamo le altre coppie molto forti – ha detto Niccolò ai media – Siamo molto contenti di aver ritrovato la nostra connessione. L’anno scorso non è stato lo stesso perché il nostro rapporto è cambiato, ma oggi sembrava che fossero passati di nuovo due anni. Abbiamo davvero sentito la connessione.”

A fargli eco è Sara: “Vale lo stesso per me. Dopo l’anno scorso non è stato facile, ma è bello avere nuovamente quel legame con il mio partner”. In ultimo Macii ha aggiunto: “Abbiamo capito che meno ci concentriamo sulle medaglie, più finiamo per ottenerle. Il nostro obiettivo è semplicemente provarci, senza pensarci troppo”.

I nostri ragazzi si prepareranno adesso alla penultima sfida della stagione: i Campionati Mondiali 2025, in scena a Boston (Stati Uniti) dal 23 al 29 marzo.