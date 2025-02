Atletica, Jacobs sfida Lyles e Bromell nei 60 al debutto stagionale indoor. Cast stellare a Boston

Il percorso di preparazione verso i due grandi eventi della stagione al coperto entra nel vivo quest’oggi a Boston con la terza tappa di livello gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera. In Massachusetts è atteso un cast internazionale di alto livello per un appuntamento che dovrebbe garantire uno spettacolo degno di nota soprattutto in alcune distanze.

Uno dei due azzurri iscritti al meeting statunitense è il Campione Olimpico di Tokyo 2021 Marcell Jacobs, che comincia ufficialmente il suo 2025 agonistico mettendosi alla prova nei 60 metri contro avversari di prima fascia mondiale come l’oro iridato e olimpico dei 100 Noah Lyles, il britannico Zharnel Hughes e l’americano Trayvon Bromell.

Jacobs dovrà affrontare un doppio turno nella serata italiana, con batteria e poi l’eventuale finale meno di due ore più tardi. Presente a Boston oggi anche la primatista nazionale dei 1500 metri outdoor Sintayehu Vissa, che si cimenta sulla doppia distanza in una competizione che dovrebbe vedere in azione tra le altre l’australiana Jessica Hull.

Parterre di grande spessore nel settore ostacoli, con al via i primatisti del mondo Grant Holloway e Devynne Charlton rispettivamente nella gara maschile ed in quella femminile. Curiosità inoltre per monitorare le prestazioni del fuoriclasse statunitense campione olimpico in carica dei 400hs Rai Benjamin e della vincitrice dei 100 metri olimpici di Parigi 2024 Julien Alfred nella distanza spuria dei 300 metri.