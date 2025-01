Calendario Mondiali ciclocross 2025: programma, orari, tv, streaming

Siamo giunti all’appuntamento culmine della stagione 2024-2025 del ciclocross: la Coppa del Mondo si è chiusa con il successo nella generale di Michael Vanthourenhout, ma durante questa settimana ci saranno i Mondiali di ciclocross a Liévin (Francia).

Mondiali che vedranno tra i protagonisti sia Mathieu van der Poel che Wout van Aert: il belga proprio oggi ha annunciato la sua partecipazione e l’olandese è tornato dopo l’infortunio alle costole in formissima, vincendo due tappe una dietro l’altra di Coppa del Mondo a Maasmechelen e Hooghereide.

Guarda il Mondiale di ciclocross su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

I Mondiali di ciclocross 2025 a Liévin si svolgeranno dal 31 gennaio al 2 febbraio e saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 2 (prove élite) e sulla Rai (palinsesto da definire tra Raisport, Rai 2 e Rai Play Sport) e in streaming su Rai Play, discovery+, NOW, DAZN, Sky Go.

CALENDARIO MONDIALI CICLOCROSS 2025

13:05 Uomini under 23

15:05 Donne élite – diretta tv Eurosport 2

13:05 Donne under 23

15:05 Uomini élite – diretta tv Rai 2 ed Eurosport 2

MONDIALI CICLOCROSS 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (prove élite), Rai Sport in chiaro per donne junior, uomini junior, Rai 2 per uomini élite

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 per under 23 uomini ed élite donne, Rai Play Sport 1 per junior uomini e under 23 donne, discovery+, NOW, DAZN, Sky Go.

Diretta live testuale: OA Sport