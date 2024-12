Ciclocross, dominio di Mathieu Van Der Poel nel Superprestige di Mol!

Nella quinta tappa del circuito Superprestige di ciclocross, andata in scena a Mol (Belgio) il pubblico ha assistito ad un grande spettacolo, ed all’ennesimo dominio del neerlandese Mathieu Van der Poel, il quale dopo aver vinto la gara di Coppa del Mondo di Zonhoven si è ripetuto quest’oggi. Non c’è stato il tanto atteso duello con il belga Wout Van Aert, che già ieri aveva annunciato la rinuncia a causa di un malanno di stagione, ma lo spettacolo non è mancato.

Per quel che concerne la classifica generale del circuito Superprestige, a tre prove dal termine, si porta in vetta Niels Vandeputte (Belgio), quinto a Mol, con 60 punti, con una lunghezza di margine su Lars Van Der Haar (Paesi Bassi), oggi sesto, e tre su Michael Vanthourenhout (Belgio), sul gradino più basso del podio odierno.

Il neerlandese Van Der Poel è l’unico a scendere sotto l’ora per portare a termine la gara di Mol, dominata in 59’41”, mettendo in fila ben quattro belgi: piazza d’onore per Laurens Sweeck, a 1:03, gradino più basso del podio per il già citato Michael Vanthourenhout, a 1:35, mentre seguono Joran Wyesure, quarto a 1:41, e Niels Vandeputte, quinto a 1:45, che si prende la vetta della generale.

Sesta piazza per il neerlandese Lars Van Der Haar, a 2:08, davanti all’elvetico Kevin Kuhn, settimo a 2:14, mentre l’ottava piazza è per l’iberico Felipe Orts Lloret, attardato di 2:29. Più staccati altri due belgi, che vanno a completare la top ten: nono Daan Soete a 3:18, decimo Landeer Loockx a 3:24.

ORDINE D’ARRIVO SUPERPRESTIGE MOL (TOP TEN)

1 Mathieu Van Der Poel (Paesi Bassi) 59’41”

2 Laurens Sweeck (Belgio) +1:03

3 Michael Vanthourenhout (Belgio) +1:35

4 Joran Wyesure (Belgio) +1:41

5 Niels Vandeputte (Belgio) +1:45

6 Lars Van Der Haar (Paesi Bassi) +2:08

7 Kevin Kuhn (Svizzera) +2:14

8 Felipe Orts Lloret (Spagna) +2:29

9 Daan Soete (Belgio) +3:18

10 Landeer Loockx (Belgio) +3:24