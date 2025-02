Dove vedere in tv Firenze-Conegliano oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi martedì 25 febbraio (ore 20.30) si gioca Firenze-Conegliano, incontro valido per la 25ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Al PalaWanny andrà in scena un confronto importante per le dinamiche del massimo campionato italiano: le Pantere vogliono prolungare la propria imbattibilità, mentre le toscane vanno a caccia di punti fondamentali nella lotta salvezza che le vede coinvolte nel duello a distanza con Roma.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli partiranno con i favori del pronostico dopo aver regolato Cuneo nell’ultima giornata, mentre Firenze si è rialzata regolando Talmassons. La corazzata veneta potrebbe operare un po’ di turnover, altrimenti spazio alla bomber Isabelle Haak, alle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, alla palleggiatrice Joanna Wolosz, alle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, aul libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Firenze-Conegliano, incontro valido per la 25ma giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su RaiSportHD; diretta streaming su RaiPlay e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FIRENZE-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Martedì 25 febbraio

Ore 20.30 Il Bisonte Firenze vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA FIRENZE-CONEGLIANO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.