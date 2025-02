Volley femminile, Conegliano domina contro Cuneo. Talmassons retrocede in Serie A2

Andati in archivio i primi due anticipi dell’undicesima giornata di ritorno della Regular Season di Serie A1 di volley femminile. Un sabato piuttosto teso e importante perché alcuni verdetti sarebbero potuti arrivare da Latisana, dove il Talmassons, fanalino di coda con 13 punti, andava a caccia di un successo per alimentare le speranze di conferma della categoria.

Lo scontro diretto con Il Bisonte Firenze è stato particolarmente teso, visto il penultimo posto del club toscano. Alla fine della fiera, sono state le ospiti a prevalere con il parziale di 3-1 (25-23; 25-27; 25-19; 25-22). La formazione allenata da Federico Chiavegatti, vinto il primo set grazie anche alla grande vena realizzativa della bielorussa Anna Davyskiba (19 punti al termine del confronto), si è complicata la vita nel secondo, dilapidando un vantaggio di sette punti.

Nel terzo set, però Firenze ha ritrovato il filo del discorso e si è imposta con merito al cospetto di un Talmassons che ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma nulla ha potuto in questa sfida così importante. Per questo, la sconfitta interna condanna la squadra di Leonardo Barbieri alla retrocessione in Serie A2.

Nessuna sorpresa poi nell’altra partita del tardo pomeriggio odierno (ore 18.00) tra la capolista incontrastata Prosecco Doc Imoco Conegliano, a caccia della vittoria numero 39 in stagione, e la Honda Olivero Cuneo, che, dall’alto dei suoi 22 punti, necessitava ancora dell’ultimo passo per festeggiare la salvezza.

Nonostante il turnover di attuato da Daniele Santarelli, l’Imoco non ha fatto sconti e si è imposta con un secco 3-0 con i seguenti parziali: 25-20; 25-15; 25-16. Prestazione solida delle Pantere al PalaVerde, ottenendo la 24ª vittoria in altrettante partite giocate. Top scorer è stata Khalia Lanier con 15 punti, ma in doppia cifra anche Sara Fahr (12), Martyna Lukasik (10), Merit Chinenyenwa Adigwe (11) e Marina Lubian (11).