Volley, Trento batte Civitanova nel big match in SuperLega. Cisterna ko contro Milano

Calato il sipario sugli anticipi della decima giornata di ritorno, penultimo atto della Regular Season della SuperLega di volley. Alle 20.30 sono andati in scena i match tra Cisterna Volley e Allianz Milano e tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, remake della semifinale del Mondiale per Club e della semifinale di Coppa Italia.

Al Palasport di Viale delle Provincie, i pontini erano decisi a difendere e blindare la settima piazza, mentre i meneghini proiettati a rincorrere la quarta o la quinta posizione nella stagione regolare. Dopo una serie di quattro vittorie consecutive interrotta dalla sconfitta nel recupero contro l’Itas, la squadra guidata da coach Falasca voleva vincere tra le mure amiche.

Milano si è presentata con la rosa al completo, dopo che una sindrome influenzale aveva falcidiato nelle ultime settimane lo spogliatoio, con la motivazione di espugnare il fortino della Cisterna. La formazione ospite si è imposta per 3-1 con i seguenti parziali: 25-22; 25-23; 20-25; 25-23. Ben 20 punti messi a segno dal belga Ferre Reggers, che si è confermato un riferimento per la formazione di Roberto Piazza. Bene anche il francese Louati Yacine con 14 punti realizzati. Non sono bastati i 17 (punti) del transalpino Théo Faure a evitare la sconfitta al Cisterna.

Alla Il T quotidiano Arena si è tenuta la super sfida tra Trento e Civitanova. La Trentino volley arrivava alla sfida, forte di 25 vittorie nei 41 scontri diretti giocati in casa e di una striscia di cinque affermazioni consecutive, dal momento che l’ultima affermazione nell’impianto di via Fersina dei marchigiani risaliva al 20 ottobre 2022 (al tie break), mentre per la prima assoluta al PalaTrento serviva tornare al 4 marzo 2021, successo in quattro set del Club gialloblù nel segno dello spagnolo De la Fuente.

Ebbene, la tradizione ha avuto un seguito, dal momento che l’Itas ha prevalso 3-1: 25-14; 23-25; 25-23; 25-19. Un primo parziale dominato dagli uomini di coach Fabio Soli, poi la reazione della Lube nel secondo a riequilibrare il match. Indubbiamente, il terzo set è stato quello che ha dato un’impronta, consentendo ad Alessandro Michieletto e compagni di prevalere. Quest’ultimo ha messo a referto 15 punti, mentre il top-scorer per Trento è stato il lussemburghese Kamil Rychlicki con 19, non sottovalutando di certo l’apporto di un ottimo Daniele Lavia (14). Tra le fila di Civitanova, degni di menzione i 14 punti di Aleksandar Nikolov e i 12 di Eric Loeppky e di Giovanni Gargiulo.

Con questo risultato la Trentino Volley svetta con 54 punti, mentre i marchigiani rimangono terzi con 43. Milano aggancia a 36 Piacenza (quinto posto), mentre Cisterna rischia la propria posizione per i playoff.