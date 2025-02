Volley, Trento rimonta e batte Piacenza: Lavia show e aggancio a Perugia in testa alla Superlega

Trento ha inscenato una spettacolare rimonta contro Piacenza nell’anticipo della diciannovesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Europa hanno subito la verve dei Lupi nei primi due set e si sono ritrovati sotto per 0-2, ma poi hanno cambiato ritmo in maniera vorticosa di fronte al proprio pubblico e hanno completato un grandioso ribaltone.

Gli uomini di coach Fabio Soli hanno infilato la sedicesima vittoria stagionale e hanno agganciato Perugia in testa alla classifica a parità di partite disputate, con sei punti di vantaggio su Civitanova (che ha disputato un incontro in meno). Terzo ko consecutivo per gli emiliani, quarti in graduatoria con il rischio di essere avvicinati da Verona e Milano.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Kamil Rychlicki (22 punti) e dello schiacciatore Daniele Lavia (22 punti, 2 muri, 2 ace), affiancato di banda da Alessandro Michieletto (15) sotto la regia di Riccardo Sbertoli (6 punti, 3 muri e 3 ace). Al centro si sono distinti Flavio Gualberto (9 punti) e Florian Bartha (6). A Piacenza non sono bastati Stephen Maar (20 punti) e Ramazan Mandiraci (21), hanno faticato i due opposti Alessandro Bovolenta (5) e Yuri Romanò (4) che si sono alternati nel ruolo.