Dove vedere in tv Bellucci-Davidovich Fokina, ATP Acapulco 2025: orario, programma, streaming

Quasi tre settimane dopo l’exploit di Rotterdam, in cui ha raggiunto per la prima volta in carriera le semifinali di un torneo ATP battendo due top player come Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, Mattia Bellucci scende in campo sul cemento outdoor di Acapulco per affrontare da lucky loser lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nel primo turno del main draw.

L’emergente giocatore lombardo classe 2001 è stato ripescato per il tabellone principale messicano, grazie al forfait in extremis di Lorenzo Musetti, dopo aver perso contro Gabriel Diallo nell’ultimo turno delle qualificazioni. Grande curiosità per rivedere in azione Bellucci, che ha a disposizione una buona opportunità per vincere almeno un match e avvicinare così la top60 del ranking. Nessun precedente ufficiale tra i due.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bellucci-Davidovich Fokina, valevole come primo turno dell’ATP 500 di Acapulco 2025. Il match verrà trasmesso nella notte italiana tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle ore 4.00) e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

CALENDARIO BELLUCCI-DAVIDOVICH FOKINA ACAPULCO 2025

Mercoledì 26 febbraio

CANCHA 1 – Inizio alle ore 1.00

A. Davidovich Fokina vs Mattia Bellucci (LL)

PROGRAMMA BELLUCCI-DAVIDOVICH FOKINA ACAPULCO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle ore 4.00) e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.