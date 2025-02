Cosa deve fare Zverev per superare Sinner prima del rientro del n.1: i punti necessari e quelli da difendere

Fino a fine marzo il tedesco Alexander Zverev prenderà parte a tre tornei: il suo programma nelle prossime settimane prevede il torneo di Acapulco (500), dove lo scorso anno uscì subito e non difenderà punti, ma dovrà rinunciare ai 50 di Monaco 2024 in caso di risultato migliore, ed i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, nei quali dovrà rinunciare, rispettivamente, a 200 e 400 punti.

Jannik Sinner, inoltre, non giocherà incontri ufficiali per tre mesi: l’azzurro, che è in testa al ranking ATP da lunedì 10 giugno 2024, vede a repentaglio il proprio status di numero 1 del mondo, dato che nelle prossime settimane non potrà difendere i punti conquistati nello stesso periodo dello scorso anno. L’azzurro nell’aggiornamento di domani avrà 3195 punti di margine sul tedesco.

Fino a fine marzo Sinner perderà i 1000 punti frutto del successo ottenuto lo scorso anno a Miami (1000), mentre il tennista teutonico, nella migliore delle ipotesi, ne perderà 650 tra Acapulco (i 50 di Monaco 2024), Indian Wells (200) e Miami (400), potendosi avvicinare all’azzurro di altri 350 punti. Il tedesco, vincendo tutti i 3 tornei citati Zverev salirebbe a quota 9985, mentre Sinner, non potendo totalizzare punti, alla fine del torneo di Miami scenderà a quota 10330.

Anche partecipando ad uno dei tornei ATP 250 previsti nella prima settimana di aprile, Zverev non potrà superare l’azzurro, ma per farlo dovrà attendere almeno il Masters 1000 di Montecarlo, in calendario la settimana successiva. Jannik Sinner, dunque, è certo di restare numero 1 del mondo fino alla fine del torneo di Montecarlo, prevista il 13 aprile: l’azzurro è già sicuro di portare a 44 il numero delle settimane trascorse in vetta al ranking, ma, nonostante tutto, potrebbe restare in vetta anche oltre il 13 aprile.