Dove vedere in tv Arnaldi-Zverev, ATP Acapulco 2025: orario, programma, streaming

Debutto di fuoco sul cemento messicano per Matteo Arnaldi, chiamato ad una grande impresa contro il numero due al mondo Alexander Zverev nel primo turno dell’ATP 500 di Acapulco 2025. In un tabellone privo di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, il ligure ha pescato a conti fatti il peggior avversario possibile da un sorteggio davvero molto sfortunato.

Arnaldi è reduce comunque da due settimane abbastanza positive in Nord America, avendo raggiunto i quarti a Dallas e la semifinale a Delray Beach sempre sulla stessa superficie, mentre Zverev ha fallito la sua tournée sulla terra rossa sudamericana uscendo di scena ai quarti sia a Buenos Aires che a Rio de Janeiro e perdendo la possibilità di macinare punti pesanti nella sua rincorsa alla vetta del ranking. Nessun precedente tra i due a livello ATP.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Zverev, valevole come primo turno dell’ATP Acapulco 2025. L’incontro verrà trasmesso nella notte italiana tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle ore 4.00) e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

CALENDARIO ARNALDI-ZVEREV ACAPULCO 2025

Mercoledì 26 febbraio

ESTADIO – Inizio alle ore 1.00

H. Rune (4) vs R. Carballes Baena

A seguire

A. Zverev (1) vs Matteo Arnaldi

PROGRAMMA ARNALDI-ZVEREV ACAPULCO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle ore 4.00) e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.