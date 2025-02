Quanti punti può guadagnare Zverev su Sinner ad Acapulco: gli avversari turno per turno

A partire dalla prossima notte italiana il tedesco Alexander Zverev prenderà parte al torneo di Acapulco, di categoria ATP 500, dove lo scorso anno uscì subito e non difenderà punti. Il teutonico dovrà rinunciare ai 50 di Monaco 2024 in caso di risultato migliore, potendo guadagnare al massimo 450 punti.

Jannik Sinner non giocherà incontri ufficiali per tre mesi: l’azzurro è in testa al ranking ATP da lunedì 10 giugno 2024 e non vedrà a repentaglio il proprio status di numero 1 del mondo almeno fino a metà aprile, anche se nelle prossime settimane non potrà difendere i punti conquistati nello stesso periodo dello scorso anno.

L’azzurro nell’aggiornamento di stamane ha 3195 punti di margine sul tedesco, il quale però, come detto, potrà guadagnarne soltanto 450 in Messico: Zverev potrà arrivare al massimo a quota 8585, mentre Sinner resterà a quota 11330: il teutonico potrà spingersi fino a -2745.

Zverev affronterà l’azzurro Matteo Arnaldi all’esordio, poi agli ottavi incontrerebbe uno tra lo statunitense Learner Tien ed il britannico Cameron Norrie, mentre sulla carta l’avversario ai quarti dovrebbe essere il ceco Tomas Machac. Il danese Holger Rune potrebbe essere lo sfidante in semifinale, infine nell’ultimo atto il tedesco potrebbe ritrovarsi di fronte il norvegese Casper Ruud.