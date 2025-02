Coppa Davis: Spagna, Francia, Belgio e Ungheria completano il quadro delle qualificate al secondo turno

I risultati maturati nei quattro incontri odierni completano il quadro delle formazioni che ottengono la qualificazione al secondo turno della Coppa Davis definendo così le sette sfide da cui usciranno altrettante formazioni che, insieme all’Italia detentrice del titolo e qualificata come Paese organizzatore, si contenderanno il trofeo nella Final Eight in programma a novembre.

Alla Swiss Tennis Arena di Biel la Spagna archivia definitivamente il discorso relativo al passaggio del turno grazie al successo ottenuto nel doppio. Il duo Pedro Martinez/Jaume Munar supera infatti 6-4 7-5 la coppia elvetica Marc Andrea Huesler/Dominic Stricker, incontro a cui segue il punto della bandiera degli elvetici firmato, a risultato acquisito, da Remy Bertola che batte Martin Landaluce per 6-7(2-7) 6-3 16-14. Il confronto si chiude sul 3-1 per gli iberici che nel prossimo turno affronteranno la Danimarca.

Ad Orleans la Francia regola il Brasile 4-0 e completa così l’opera iniziata ieri con le affermazioni ottenute nei singolari di apertura. Il compito più difficile spetta al doppio Benjamin Bonzi/Pierre Hugues Herbert che dopo aver perso la prima partita cambia passa e piega la coppia Rafael Matos/ Marcelo Melo con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. A passaggio del turno già certificato Giovanni Mpetshi Perricard supera Matheus Pucinelli de Almeida per 6-4 6-4. I transalpini sfideranno la Croazia per l’accesso alla Final Eight.

L’epilogo inatteso e destinato a far parlare opinione pubblica e appassionati arriva però da Belgio-Cile. Sul 2-1 a favore dei padroni di casa, dopo che Sander Gille e Joran Vliegen avevano piegato Tomas Barrios Vera/Nicola Jarry per 6-3 3-6 6-3 nel doppio, scendono in campo Zizou Bergs e Cristian Garin. Nel terzo set, sul punteggio di 5-5, il belga ottiene il break con uno splendido passante di diritto e mentre corre verso la panchina per esultare centra in pieno il suo avversario. Garin va giù per il colpo subito e sostiene di essere quasi svenuto per la violenza dell’impatto. Il tennista cileno viene medicato a un occhio. La panchina del Cile protesta in maniera vibrante, l’arbitro annuncia il warning a Bergs, Garin si siede e riceve lo stesso provvedimento. Il giocatore sudamericano non sente però ragioni e depone la racchetta nel borsone. Il tempo scorre, il gioco non riprende e arriva il penalty point che non cambia però la situazione. Garin depone un’altra racchetta nel borsone ed arriva il penalty game che sancisce la partita finita con game, set, match e tie per il Belgio che incrocerà ora sulla sua strada l’Australia.

A Montreal il Canada recupera i due punti di svantaggio accumulati nella prima giornata contro l’Ungheria. Il tandem Liam Draxsl/Vasek Pospisil supera 7-6(7-2) 6-4 Peter Fajta/Mate Valkusz, successo bissato nel terzo singolare della sfida da Gabriel Diallo che batte nettamente Fabian Marozsan imponendosi 6-1 6-3. Nella sfida decisiva Marton Fucsovics piega in due set Alexis Galarneau con il punteggio di 7-6(10-8) 6-4 e regala ai suoi la sfida del secondo turno contro l’Austria.