Italia in testa al ranking di Coppa Davis! Sempre più leader dopo il tris consecutivo

Dopo l’edizione vinta a Bologna, l’Italia è sempre più leader del ranking di Coppa Davis 2025. La squadra azzurra, nell’ultima graduatoria rilasciata al termine della sei giorni vissuta in terra emiliana, ha fatto sì che il Paese rinsaldasse una posizione di testa che già aveva dopo il 2024.

In particolare, l’Italia si colloca prima con 675.25 punti, ampliando ancora il proprio vantaggio nei confronti delle altre selezioni. Salgono al secondo e terzo posto Germania e Spagna, rispettivamente con 479 e 472.75 punti, mentre scende al quarto l’Australia con 470.75. A completare la top 5 è il Belgio, che fa un balzo di sei posti e va a 434.5.

Di conseguenza, dal sesto al decimo posto arrivano discese di due posizioni per tutte le rimanenti: Paesi Bassi, USA, Francia, Canada e l’accoppiata Argentina-Croazia, che rimane con lo stesso numero di punti. Il totale di Paesi indicati nel ranking è di 161.

Il sistema di punteggio si calcola con un sistema di punti che mette in conto i risultati delle ultime quattro edizioni secondo questa formula: T = 100% punti 2025 + 75% punti 2024 + 50% punti 2023 + 25% punti 2022. Ci sono poi le varie variabili di punteggio, come quelle che danno all’Italia 170 punti perché ha vinto da Paese organizzatore delle Finals.

Questo il ranking aggiornato alle Final 8 di Davis 2025:

1 Italia 675.25

2 Germania 479

3 Spagna 472.75

4 Australia 470.75

5 Belgio 434.5

6 Paesi Bassi 432

7 USA 419.5

8 Francia 415.5

9 Canada 415.25

10 Argentina, Cechia 412