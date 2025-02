Coppa Davis 2025, Australia, USA e Cechia al secondo turno. Serbia eliminata dalla Danimarca

Arrivano alcuni verdetti dal turno preliminare della Coppa Davis 2025, che definirà le 13 qualificate, oltre alla già presente Olanda, nel secondo round di settembre della massima competizione a squadre del tennis maschile. Ieri era arrivata la qualificazione dell’Argentina, che affronterà proprio gli orange, e oggi ne sono arrivate delle altre.

L’Australia ha rispettato i pronostici e si è imposta alla Royol Tennis Hall di Stoccolma contro la Svezia. Dopo i successi in singolare di Alex de Minaur e di Aleksandar Vukic, il doppio Matthew Ebden/John Peers ha garantito il punto decisivo contro Bergevi/Goransson, sullo score di 7-6 (7) 3-6 6-2. Ininfluente la vittoria di Leo Borg, figlio di Bjorn, contro Peers sul punteggio di 7-5 6-4.

Compagine australiana che attende il nome della prossima sfidante dal confronto tra Cile e Belgio, la cui prima giornata di è chiusa sull’1-1: ad Hasselt, Zizou Bergs ha regolato col punteggio di 6-4 6-3 Tomas Barrios Vera, mentre Cristian Garin ha sconfitto il giovane Alexander Blockx 7-6 (6) 6-1.

Vittorie per USA e Cechia. Pur privi dei migliori giocatori, gli States non hanno avuto problemi a vincere contro Cina Taipei. Dopo i successi nei singolari di Alex Michelsen e di Marcos Giron, il sigillo è stato posto col doppio Krajcek/Ram, a segno per 6-4 7-6 (4) contro Ho/Wu. Il quarto punto, solo per le statistiche, l’ha portato a casa Mackenzie McDonald contro Tsung-Hao Huang (6-2 6-3). USA che nel secondo turno giocheranno proprio contro la Cechia, vittoriosa a Ostrava contro la Corea del Sud sempre 4-0. Ieri Jiri Lehecka e Tomas Machac avevano assolto al loro compito. La parola fine è stata scritta dal doppio Machac/Mensik contro Chung/Nam (6-3 6-1). Il quarto punto dei cechi è stato conquistato da Maxim Mrva contro Sanhui Shin (7-6 (4) 7-6 (5)).

Clamorosa l’eliminazione della Serbia contro la Danimarca. La squadra, priva di Novak Djokovic (infortunato), ha dovuto subire la rimonta dei danesi, in svantaggio 0-2. Alla Royal Arena di Copenaghen, vi è stata la riscossa di Holger Rune, grande deluso del day-1. Il n.12 del mondo insieme a Johannes Ingildsen è andato a prendersi il successo in doppio per 6-4 6-4 contro Miomir Kecmanovic/Hamad Medjedovic. La replica dell’ex n.4 del mondo c’è stata in singolare, sempre contro Kecmanovic, con un’affermazione netta per 6-2 6-4. E’ spettato, quindi, al giovane Elmer Moeller il compito di portare il punto decisivo, piegando Medjedovic per 1-6 6-4 6-3. La Danimarca attende ora la vincente del confronto tra la Spagna e la Svizzera. Gli iberici, senza l’apporto di Carlos Alcaraz, sono comunque avanti 2-0 dopo il day-1 grazie alle vittorie di Pedro Martinez contro Dominic Stricker (6-4 7-6 (7)) e di Roberto Carballes Baena contro Jerome Kym (6-4 6-4).

Qualificazione anche per il Giappone e la Germania. I nipponici l’hanno spuntata grazie ai due ultimi singolari, dopo che il doppio britannico Skupski/Salisbury si era imposto 7-6 (4) 7-6 (3) contro Watanuki/Yuzuki. Yoshihito Nishioka ha battuto Jacob Fearnley 6-3 7-6 (0) e Kei Nishikori ha regolato Billy Harris 6-2 6-3. Giapponesi che giocheranno proprio contro i tedeschi a settembre, vista l’affermazione di quest’ultimi contro Israele. Incassati ieri i due singolari, il doppio Krawietz/Puetz ha fatto il proprio mestiere, sconfiggendo nettamente Cukierman/Vales 6-0 6-3.

In conclusione pass per la Croazia, a segno 3-1 contro la Slovacchia, e prossimo incrocio contro la vincente tra Francia e Brasile. A Orleans transalpini avanti 2-0. Nell’attesa sfida tra Ugo Humbert e Joao Fonseca, l’ha spuntata il mancino francese 7-5 6-3. Meno problematica la vittoria di Arthur Fils contro Thiago Seyboth Wild per 6-1 6-4. 4-0 dell’Austria contro la Finlandia, in attesa di capire quale sarà la sfidante tra Ungheria e Canada: magiari in vantaggio 2-0.