Caos in Belgio-Cile di Coppa Davis: sfida decisa da un penalty game

La sfida tra Belgio e Cile, valida per il primo turno della Coppa Davis, si è deciso in maniera rocambolesca. I padroni di casa conducevano per 2-1 dopo la vittoria di Zizou Bergs contro Tomas Barrios Vera e l’affermazione nel doppio composto da Sander Gille e Joran Vliegen contro Nicolas Jarry e Barrios Vera.

I sudamericani, che nel mezzo avevano pareggiato grazie all’affermazione di Jarry su Alexander Blockx, erano dunque obbligati a imporsi nel quarto incontro per trascinare la contesa al quinto match, mentre la formazione europea poteva chiudere i conti e meritarsi il passaggio del turno in caso di vittoria di Bergs contro Cristian Garin.

Il numero 60 del mondo si impone nel primo set di fronte al proprio pubblico, ma il numero 133 del ranking ATP reagisce nella seconda frazione. Tutto si decide dunque nel terzo parziale: Bergs firma il break nell’undicesimo gioco e si issa così sul 6-5. Durante l’esultanza corre verso il centro del campo con la schiena rivolta verso la rete e colpisce inavvertitamente con la spalla l’occhio destro del rivale, che sembra non fare nulla per evitare un contatto apparso fortuito.

Garin va a terra e viene medicato, scatenando le proteste del Cile. Il sudamericano si rifiuta di riprendere il gioco sull’1-1, 6-5 in favore di Bergs, chiamato a servire per vincere la partita. Garin, che probabilmente sperava in una squalifica dell’avversario per quell’incidente, riceve così un game penalty: un game viene assegnato a tavolino al Belgio, Bergs conquista il successo per 6-3, 4-6, 7-5 e i padroni di casa chiudono i conti per 3-1, qualificandosi al secondo turno della Coppa Davis.