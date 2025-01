Coppa Davis 2025: Argentina al 2° turno, Rune irriconoscibile contro la Serbia. Bene Australia e Cechia

Giornate di primo turno di Coppa Davis. Il programma prevede 13 incroci che porteranno ai responsi per tutte le nazioni coinvolte entro domenica. Ogni sfida si articolerà in due giornate e si disputerà al meglio delle cinque partite. Le tredici vincitrici raggiungeranno l’Olanda, finalista l’anno scorso, al secondo turno di settembre. Chi la spunterà in questa fase si unirà all’Italia, qualificata di diritto alla Final Eight di Bologna, essendo Paese ospitante.

Il primo riscontro definitivo è arrivato dalla Fjellhammar Arena di Oslo, dove l’Argentina l’ha spuntata 3-2 contro i padroni di casa norvegesi. Dopo l’1-1 di ieri, la formazione sudamericana si è portata in vantaggio grazie al successo doppio formato da Andres Molteni e Horacio Zeballos, a segno con lo score di 6-2 7-5 contro Casper Ruud e Viktor Durasovic. Il n.5 del mondo si è riscattato in singolare, piegando Tomas Martin Etcheverry sullo score di 6-3 6-3. È stato decisivo il confronto tra il Nicolai Budkov Kjaer, che aveva già sfiorato la vittoria giovedì contro Etcheverry finendo coi crampi, e Mariano Navone. Lo scandinavo ha fatto vedere le sue qualità, andando anche in questo caso molto vicino all’affermazione, trovandosi avanti di un due break nel parziale decisivo. Con l’esperienza, Navone ha prevalso per 4-6 6-3 6-4. Argentina, quindi, che nel secondo turno giocherà contro la formazione olandese.

Alla Royal Arena di Copenaghen, la Serbia priva di Novak Djokovic è avanti 2-0 contro la Danimarca. Miomir Kecmanovic (n.55 ATP) ha dovuto faticare più del previsto per piegare il giovane Elmer Moller (n.149 del ranking) sul punteggio di 3-6 6-2 6-1. Ci si aspettava che Holger Rune (n.12 del mondo) ristabilisse la parità contro Hamad Medjedovic (n.94 del ranking) e invece è arrivato il ko dell’ex n.4 del ranking per 2-6 6-3 6-1. Danesi, quindi, a un passo dall’eliminazione.

Pronostici rispettati in altri match. L’Australia è avanti 2-0 contro la Svezia a Stoccolma, per effetto delle vittorie di Aleksandar Vukic (6-4 6-3 contro Leo Borg, figlio di Björn), e di Alex de Minaur (opposto a Mikael Ymer sul punteggio di 7-5 6-1). Gli Stati Uniti sono in vantaggio sempre 2-0 contro Cina Taipei nella loro trasferta asiatica: 6-2 6-2 di Marco Giron contro Chun Hsin Tseng; 7-6 (4) 6-3 di Alex Michelsen contro Tung-Lin Wu.

A Ostrava, la Cechia guida con il medesimo riscontro nella sfida contro la Corea del Sud: Jiri Lehecka si è sbarazzato di Gerard Campana Lee con un duplice 6-3, mentre Tomas Machac ha inflitto un passivo ancor più pesante a Soonwoo Kwon (6-2 6-2). 2-0 anche della Croazia contro la Slovacchia a Osijek: Duje Ajdukovic ha sconfitto Lukas Klein con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 e il giovanissimo Dino Prizmic ha fatto lo stesso, in maniera ancora più netta, contro Jozef Kovalic (6-2 6-2).

La Germania, priva di Sascha Zverev, è avanti 2-0 contro Israele a Vilnius (Lituania): 6-2 5-7 6-4 di Maximilian Marterer contro Yshai Oliel; 6-4 6-4 di Yannick Hanfmann contro Daniel Cukierman. Bilancio favorevole anche per l’Austria a Schwechat contro la Finlandia: Lukas Neumayer ha avuto la meglio contro Otto Virtainen col punteggio di 6-4 6-7 (4) 6-3; Jurij Rodionov ha replicato contro Eero Vasa sullo score di 2-6 6-3 6-3.

Sull’1-1, invece, la sfida tra Giappone e Gran Bretagna a Miki: i padroni di casa hanno ottenuto il primo punto con Yoshihito Nishioka che ha battuto per 7-5 6-1 Billy Harris; Jacob Fearnley ha riportato in auge il Regno Unito con l’affermazione per 6-3 6-3 contro Kei Nishikori.