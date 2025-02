Continua la striscia negativa di Darderi. Faria elimina l’azzurro nel primo turno dell’ATP di Santiago del Cile

Continua il negativo inizio di 2025 per Luciano Darderi che nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Santiago del Cile perde 6-3 6-4 contro il portoghese Jaime Faria.

Il primo parziale inizia nel segno del tennista italiano che, per primo, si procura tre palle break nel terzo gioco, opportunità annullate dall’avversario che difende la battuta e porta a casa il punto del 2-2. Il confronto prosegue rispettando l’andamento dei servizi e vive il suo momento decisivo nell’ottavo gioco quando il tennista lusitano capitalizza la terza palla break per salire sul 5-3 e chiudere i conti nel game successivo quando scaglia due ace consecutivi per fissare il 6-3 della partita inaugurale.

Il secondo set conferma il copione di una partita difficile per il tennista italiano che deve salvare la palla break nel primo e nel terzo gioco prima di capitolare, ai vantaggi, nel settimo game. Il giocatore lusitano, una volta costruito il vantaggio, non si volta più indietro, tiene a 15 la battuta nell’ottavo game, si procura il match point nel turno successivo e chiude definitivamente i conti nel decimo gioco quando sfrutta la seconda palla match per fissare il 6-4 che ne sancisce la meritata vittoria.

La lettura dei dati statistici evidenzia la netta superiorità di Faria al servizio. Il giocatore portoghese serve 12 ace, mette dentro il 68% di prime palle e conquista l’83% di punti sulla prima palla di servizio. Risulta inevitabilmente ampio il divario in termini di punti conquistati: 67 a 54 a favore del tennista lusitano.