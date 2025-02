Come cambia il tabellone di Berrettini a Dubai con l’eliminazione di Dimitrov: i prossimi avversari

Matteo Berrettini si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Dubai grazie alla vittoria conquistata in due set contro il francese Gael Monfils. Il tennista italiano si è imposto in maniera autorevole con il punteggio di 7-5, 6-4 e può così proseguire la propria avventura sul cemento emiratino, dove ora incrocerà l’australiano Christopher O’Connell, il quale ha beneficiato del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov (numero 6 del seeding) dopo il primo parziale.

Il romano, attuale numero 30 del ranking ATP, ha avuto la meglio contro il 30enne, numero 75 al mondo, nell’unico precedente andato in scena lo scorso anno al primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Indubbiamente si tratta di un rivale decisamente meno temibile rispetto a Dimitrov, ma andrà comunque preso con le pinze e non andrà sottovalutato se si vorrà continuare il cammino in questo appuntamento mediorientale che precede l’intenso mese di marzo sul cemento statunitense.

Il tabellone del torneo ATP 500 di Dubai ha subito un paio di scossoni nella giornata odierna perché sono state eliminate le teste di serie numero 2 e numero 3: l’australiano Alex de Minaur e il russo Andrey Rublev sono crollati al terzo set rispettivamente contro il croato Marin Cilic e il francese Quentin Halys. I due ko eccellenti non riguardano nell’immediato il nostro portacolori, perché il numero 8 e il numero 9 del mondo si trovavano dall’altra parte del tabellone e il finalista di Wimbledon 2021 li avrebbe incrociati soltanto in un eventuale atto conclusivo.

Qual è il tabellone di Matteo Berrettini? In caso di vittoria contro O’Connell, ai quarti di finale incrocerebbe il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie numero 4 del seeding) e il russo Karen Khachanov, mentre in semifinale potrebbe palesarsi il testa a testa con il russo Daniil Medvedev: il numero 7 del mondo dovrà comunque fare i conti con il francese Giovanni Mpetshi Perricard, poi eventualmente con l’olandese Tallon Griekspoor o il transalpino Ugo Humbert. Dall’altra parte del tabellone sono previste le sfide Nardi-Bergs, Bautista-Halys, Borges-Auger-Aliassime, Popyrin-Cilic.