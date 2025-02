Berrettini continua a salire nel ranking ATP: prospettive intriganti a Dubai

Matteo Berrettini ha incominciato la settimana da numero 30 del ranking ATP e con interessanti prospettive per proseguire la propria scalata nella classifica mondiale, ma per continuare il proprio cammino di crescita occorrerà ottenere un risultato degno di nota nel torneo ATP 500 di Dubai. La vittoria ottenuta contro il francese Gael Monfils nel match d’esordio sul cemento emiratino ha permesso al tennista italiano di guadagnare una posizione e virtualmente occupa il 29mo posto con 1.570 punti.

Il romano tornerà in campo mercoledì 26 febbraio per incrociare l’australiano Christopher O’Connell e con tutte le carte in regola per imporsi: l’eventuale successo contro l’oceanico gli permetterebbe di incamerare altre 50 punti e di issarsi virtualmente a quota 1.620, operando un teorico sorpasso ai danni del francese Giovanni Mpetshi Perricard.

L’approdo in semifinale non cambierebbe il piazzamento virtuale perché con 1.720 punti resterebbe 28mo, mentre la musica sarebbe ben differente in caso di accesso all’atto conclusivo. Disputando la finale, infatti, Matteo Berrettini si isserebbe a quota 1.850 punti e sarebbe virtualmente 26mo, mentre alzando al cielo il trofeo volerebbe a 2.020 punti e tornerebbe a bussare alle porte della top-20, visto che sarebbe virtualmente 22mo.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking ATP aggiornato il 24 febbraio: 30mo con 1.530 punti.

Ranking ATP virtuale con gli ottavi a Dubai: 29mo con 1.570 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Dubai: 28mo con 1.620 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Dubai: 28mo con 1.720 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale finale a Dubai: 26mo con 1.850 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale vittoria a Dubai: 22mo con 2.020 punti.