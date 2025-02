Matteo Berrettini liquida Monfils con autorità e avanza a Dubai!

Buona la prima per Matteo Berrettini nel torneo ATP 500 di Dubai. Continua dunque il buon momento del tennista romano, che ha superato in due set il sempre ostico francese Gael Monfils in due set con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’0ra e ventiquattro minuti di gioco. Una prestazione positiva per Berrettini, che ha concesso qualcosa nel primo set, facendosi recuperare due break di vantaggio, mentre poi non ha lasciato scampo al transalpino nei turni di servizio del secondo set.

In un torneo che ha visto l’eliminazione di molte teste di serie, Berrettini ha sicuramente l’occasione per fare bene. Nel prossimo turno il romano affronterà l’australiano Christopher O’Connell, che ha sfruttato il ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov, dopo che comunque aveva dominato per 6-0 il primo set.

Davvero eccezionale il rendimento con la prima dell’azzurro, che vinto il 90% dei punti con la prima di servizio, soffrendo invece con la seconda ma soprattutto nel primo set (20%). Infatti nel secondo set Berrettini ha concesso solo due punti all’avversario nei propri game in battuta.

Ottimo avvio di partita per Berrettini, che ottiene una palla break nel terzo game e la sfrutta subito complice un errore di dritto di Monfils. Il romano riesce a conservare il break di vantaggio fino ad un disastroso ottavo game. Matteo va sotto 0-40, sbagliando uno smash e commettendo doppio fallo, e, dopo aver annullato le prime due, cede la battuta alla terza occasione con il passante di rovescio vincente del francese. I colpi di scena non sono finiti perchè Berrettini torna subito avanti di un break, ma Monfils trova ancora il controbreak. Nell’undicesimo game Berrettini si procura un’altra palla break e trova un clamoroso vincente di dritto. Questa volta il romano non concede occasioni a Monfils e va a chiudere il primo set in suo favore per 7-5.

Nel secondo set si prosegue seguendo i turni di servizio fino al settimo game. Monfils mette fuori di pochissimo un rovescio e Berrettini ha così due palle break, con il romano che sfrutta subito la prima con un gran dritto che termina vicino alla riga e porta all’errore il francese. Il numero 30 del mondo non concede, però, nulla nei restanti turni al servizio e chiude il secondo set sul 6-4, staccando il biglietto per il secondo turno.