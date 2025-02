Conegliano-Novara oggi in tv, Coppa Italia volley femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

Oggi sabato 8 febbraio (ore 15.30) si gioca Conegliano-Novara, semifinale della Coppa Italia 2025 di volley femminile. Si apre il fine settimana che assegna il trofeo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna), subito spazio a una grande classica della pallavolo tricolore: si fronteggiano la prima e la quarta forza della Serie A al termine del girone d’andata, la cui classifica ha determinato il tabellone di questa competizione.

Conegliano si presenterà all’appuntamento da grande favorita, è imbattuta in stagione e punta a difendere il titolo conquistato nella passata annata agonistica. Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo andranno a caccia del sesto sigillo consecutivo e del settimo trionfo nella propria storia, mentre Novara proverà a fare il grande sgambetto per poi giocarsi l’atto conclusivo e inseguire la quarta affermazione (l’ultima risale al 2019).

Le Pantere si faranno trascinare dall’opposto Isabelle Haak, dalla regista Joanna Wolosz, dalle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, dalle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, dal libero Monica De Gennaro. Il sestetto guidato da coach Daniele Santarelli incrocerà la formazione di coach Lorenzo Bernardi, che punterà in particolar modo dalle attaccanti Tatiana Tolo, Taylorr Mims, Mayu Ishikawa. Nell’altra semifinale in programma alle ore 18.00 si fronteggeranno Milano e Scandicci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Novara, semifinale della Coppa Italia 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-NOVARA OGGI

Sabato 8 febbraio

Ore 15.30 Semifinale 1: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-NOVARA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.