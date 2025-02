Volley femminile, Chieri mostra i muscoli in Challenge Cup: lezione a domicilio al Galatasaray e finale a un passo

Chieri ha sconfitto il Galatasaray Istanbul per 3-1 (27-29; 25-20; 25-17; 25-17) nella semifinale d’andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La formazione piemontese ha espugnato il sempre caldo Burhan Felk Salonu della metropoli anatolica, riuscendo a rimontare la temibile compagine turca e conquistando una vittoria che mette una serie ipoteca sulla qualificazione all’atto conclusivo.

Le ragazze di coach Giulio Bregoli dovranno imporsi in almeno due set nell’incontro di ritorno in programma tra due settimane tra le mura amiche per meritarsi la possibilità di battagliare per il trofeo contro la vincente di Roma-Potsdam, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Ci potrebbe dunque essere un derby tutto italiano per mettere le mani sul titolo, visto che le capitoline hanno tutte le carte in regola per superare le tedesche.

Chieri, reduce dal successo in Serie A contro Bergamo e quinta nella classifica del campionato, non è riuscita a sfruttare un vantaggio di 7-2 nel primo parziale e non ha poi concretizzato due set-point sul 26-25 e 27-26, subendo il ribaltone da parte delle giallorosse guidate da coach Alberto Bigarelli. Nei tre parziali successivi, però, le ospiti hanno preso il largo fin dalle battute iniziali e hanno annichilito le padrone di casa, involandosi verso il successo in 107 minuti di gioco.

Prestazione di lusso da parte delle schiacciatrici Avery Skinner (23 punti, 54% in fase offensiva, 39% in ricezione) e Anne Buijs (18 punti, 47% in attacco e 78% in ricezione). In doppia cifra anche l’opposto Lucille Gicquel (16 punti) e la centrale Sara Alberti (12 punti, 4 muri), affiancata in reparto da Anna Gray (9, 4 muri) sotto la regia di Sarah van Aalen. Tra le fila del Galatasaray le migliori sono state Alexia Carutasu (16 punti) e Katarina Kalandadze (16).