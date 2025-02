Calcio, l’Inter batte la Fiorentina e si porta ad un punto dalla vetta in Serie A. Arnautovic decisivo

Una rivincita tra gioie e polemiche. Dopo la dèbacle nel recupero di qualche giorno fa, l’Inter ha superato per 2-1 la Fiorentina nel posticipo valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2024-2025 di calcio, portandosi così a una lunghezza dalla capolista Napoli, ieri fermata in casa dall’Udinese.

Un match mai banale quello delle due compagini, sviluppatosi in modo decisamente rocambolesco. Al ventottesimo giro di orologio infatti Lautaro Martinez, da uno sviluppo di calcio d’angolo, trova la deviazione sfortunata di Pongracic, il quale beffa De Gea. Un episodio destinato a fare discutere, considerando che la sfera, in realtà, era già uscita dal rettangolo di gioco. Una svista arbitrale da regolamento non rivedibile da parte del Var.

La Viola tuttavia rimane in partita e, al 41’, ripristina gli equilibri grazie ad un calcio di rigore provocato da un tocco di braccio di Darmian su un colpo di testa di Gosens. Dagli undici metri Mandragora non sbaglia, chiudendo la frazione in parità.

Lo squillo dei padroni di casa tuttavia si palesa al 52’, complice un colpo di testa da parte di Arnautovic che, al 52’, porta i nerazzurri alla vittoria, in attesa del derby d’Italia con la Juventus che si disputerà domenica sera alle 20:45.