Calcio femminile, le migliori italiane della 18ª di Serie A Piemonte su tutte, sontuosa Girelli

La regular season valida per il campionato di Serie A 2024-2025 di calcio femminile è terminata. Il diciottesimo turno non ha fatto emergere particolari scossoni. L’unico verdetto ancora pendente è andato al Milan che, nonostante la debacle contro la Juventus, ha staccato il pass per la Poule Scudetto, complice anche la sconfitta del Como in casa del Napoli.

Da segnalare poi l’incredibile pareggio per 4-4 tra Lazio ed Inter, così come la bella vittoria del Sassuolo ai danni dell’ultima della classe, la Sampdoria, e lo 0-0 tra Fiorentina e Roma. Quali sono state le migliori italiane della diciottesima giornata? Scopriamolo, avvalendoci anche del contributo delle statistiche, fornite da OPTA per FIGC.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 18MA GIORNATA DI SERIE A

MARTINA PIEMONTE (LAZIO) – Merita una menzione speciale l’attaccante della Lazio, autrice di una prestazione da standing ovation contro l’Inter, nella quale ha firmato un magico poker personale, rimontando per due volte le avversarie. Non finisce qui: la laziale ha infatti effettuato più tiri nello specchio, vincendo dodici duelli, più di qualunque altra giocatrice in campo.

CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS) – Una sentenza, soprattutto quando si tratta di segnare con la testa. Non a caso la bianconera, oltre a mettere a referto una preziosissima tripletta nel match contro il Milan, è stata colei che ha vinto più duelli aerei nell’area avversaria.

LISA BOATTIN (JUVENTUS) – Precisa, chirurgica, ovunque. La pedina della Vecchia Signora è stata una delle due giocatrici in grado di segnare e servire più assist tra le squadre impegnate nell’ultimo turno. Numeri da non sottovalutare.

GINEVRA MORETTI (NAPOLI) – Un gol che non può che fare morale per l’attaccante della compagine partenopea, artefice del timbro che ha consentito al Napoli di mettere in ghiaccio una partita fondamentale in ottica salvezza.

DANIELA SABATINO (SASSUOLO) – La grande veterana della Serie A. Con l’esperienza che la contraddistingue trasforma in rete la splendida azione di Philtjens. Insieme a Girelli e Giacinti, è colei che ha siglato più di 60 gol negli ultimi cinque campionati. Non serve aggiungere altro.

SARA CAIAZZO (SASSUOLO) – Attenta al centro della difesa, un sergente negli spazi ed in fase di chiusura. Senza troppi giri di parole, un muro.