Calcio, l’Inter crolla contro la Fiorentina a Firenze nel recupero del 14° turno di Serie A

Inaspettato crollo dell’Inter all’Artemio Franchi di Firenze, nel recupero del 14° turno di Serie A contro la Fiorentina. La sfida del 1° dicembre scorso, interrotta al minuto 17 per il malore occorso a Edoardo Bove, è ripresa questa sera sul rettangolo verde toscano ed è stata una disfatta per la formazione di Simone Inzaghi.

Un 3-0 inflitto dalla compagine allenata da Raffaele Palladino, con Moise Kean protagonista assoluto con una doppietta (68′ e 89′). Il risultato è stato sbloccato da Luca Ranieri al 60′. I nerazzurri, quindi, non hanno sfruttato la possibilità di agganciare il Napoli in vetta alla classifica, rimanendo a -3, mentre i gigliati sono saliti a quota 42 punti (quarti).

PRIMO TEMPO – L’Inter comincia meglio l’inizio della partita e Lautaro Martinez dà segnali chiari di presenza a David De Gea, che respinge il tiro dell’argentino in corner. Ospiti manovrieri, ma non col dovuto pragmatismo. Padroni di casa che puntano sulle verticalizzazioni e il gol annullato a Carlos Augusto alla mezzora è un segnale. Sommer prima evita la capitolazione, parando col piede il colpo di testa ravvicinato di Kean al 33′. Poco dopo non può fare altro che osservare il tiro strozzato da Dodo da posizione favorevole in area interista. Ci prova Marcus Thuram sul finire del primo tempo, ma non c’è precisione.

SECONDO TEMPO – Il canovaccio tattico non cambia, con l’Inter che prova a far girare più velocemente la palla, mentre la Viola riparte. Sugli sviluppi di un corner all’ora di gioco, arriva il gol del vantaggio dei toscani: Ranieri anticipa Frattesi e trova l’angolo, niente da fare per il portiere nerazzurro. Reazione poco concreta della Beneamata e al 68′ c’è il raddoppio viola: 18ma marcatura stagionale di Kean, che sovrasta Bisseck e insacca. Inzaghi prova a dare una scossa con un triplo cambio: dentro Dimarco, Arnautovic e Barella al posto di Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan. Al 75′ Dimarco tenta il gol dell’anno: tiro praticamente da centrocampo del numero 32 nerazzurro, De Gea riesce a tornare in tempo tra i pali e a far sua la palla in presa alta. Proprio il terzino sinistro si rende protagonista di un errore marchiano all’89’: retropassaggio passaggio e la palla diventa buona per il centravanti della Fiorentina che non dà scampo a Sommer. Titoli di coda sul 3-0 per la Fiorentina.