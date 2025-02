Calcio femminile: Il Milan perde con la Juve ma accede alla Poule scudetto in Serie A. Piemonte eroica contro l’Inter

La Regular Season della Serie A 2024-2025 di calcio femminile si chiude nel segno del divertimento. Tantissimi i goal nell’ultimo turno della prima fase del massimo Campionato italiano, caratterizzato anche da record e risultati importanti in vista dell’inizio della seconda parte di stagione, dove le dieci squadre saranno divise in due gruppi distinti e separati.

L’unica casella ancora da aggiungere era quella relativa al quinto posto, ultimo piazzamento utile per staccare il pass per la Poule Scudetto. Malgrado la sconfitta ad accedere alla parte alta della classifica è stato il Milan, caduto in casa per mano di una Juventus in grande spolvero, capace di affermarsi per 0-4. La capolista, già dominante nelle prime battute, sblocca il tabellino al 26’ grazie ad un’incornata della solita Girelli, marcatura che precede un’azione da calcio champagne concretizzata dalla finalizzazione di Boattin, ben supportata dalla premiata ditta Cantore-Bonansea. Le rossonere rispondono nervose e, al 29’, peggiorano le cose regalando un rigore alle rivali. Al 31′ Girelli non sbaglia, firma la doppietta e porta le zebrate con il parziale di 0-3. Al 39’ la veterana della Nazionale si toglierà anche la soddisfazione della tripletta con l’ennesimo colpo di testa su iniziativa di Krumbiegel.

Non ne approfitta però il Como che non riesce a vincere sul complicatissimo campo del Napoli, cedendo il passo alle partenopee per 4-2. Ci ha comunque provato la formazione comasca, brava ad imbucare in rete al 44′ con Kramzar, salvo poi essere raggiunta al 49′ da Siskovic. Le padrone di casa sfruttano quindi l’inerzia e vanno sul 2-1 con Banusic al 52′, ma le lombarde non lasciano scappare le campane e, al 77′, rimettono nuovamente le cose a posto sempre con Kramzar. Ma sarà da questo momento che cambierà la partita: il soli tre minuti le azzurre calano il poker, facendo perno su Jelcic (80′) prima e su Moretti (83′) poi, tirando le ospiti già nella lotta per la salvezza e ottenendo così un +2 rispetto al fanalino di coda Sampdoria, battuta dal Saussolo per 2-0 per via dei sigilli di Sabatino, in goal a conclusione di una grande ripartenza al 26, e di Clelland, la quale 73’ trova la gioia con un sinistro ad incrociare.

Merita una menzione d’onore l’impresa compiuta da Martina Piemonte, autrice di un poker personale che ha consentito alla Lazio di pareggiare in casa contro la corazzata Inter per 4-4. La dinamica è tra le più clamorose. Le nerazzurre mettono infatti il match in discesa al secondo giro di orologio, sfruttando la rete di Tomaselli, lesta a timbrare di destro penetrando in area di rigore. Appena sei minuti dopo ci pensa quindi Csiszar a firmare il raddoppio grazie a un preciso destro dal limite servito da Schough.

Nella seconda frazione la Lazio si sveglia, affidandosi alla grinta, alla personalità e al furore agonistico di Piemonte che, al 62’ di tap-in accorcia le distanze, ripristinando gli equilibri 120 secondi dopo con un gran giro a volo che non lascia scampo all’estremo difensore. L’Inter però non ci sta: scorrono ancora due minuti infatti e Magull dal limite riporta le compagne avanti, preludio della rete, quella dell’apparente sicurezza, siglata da Merlo su ribattuta al 69’.

Le aquilotte incassano così il colpo, ma non si arrendono. A sei minuti dalla fine del tempo regolamentare la numero 18 si gira e batte a botta sicura. Poi, in pieno recupero, la laziale con un gioco di prestigio stoppa la sfera, si gira, e lancia di nuovo una bordata di destro firmando così il pari definitivo. Una giornata che non si scorderà facilmente.

Completano il quadro il pareggio a reti bianche tra Roma e Fiorentina. Di seguito la classifica ufficiale della prima parte di Campionato.

SERIA A 2024-2205 CALCIO FEMMINILE: CLASSIFICA UFFICIALE PRIMA FASE