Calcio a 5, Salvo Samperi: “Felicissimo per la vittoria. Abbiamo difeso dando la vita”

Dopo lo 0-2 di Vantaa, che sblocca l’Italia del calcio a 5 nel suo percorso di qualificazione verso gli Europei 2026, facendola salire a 4 punti nel Gruppo 2, in testa insieme alla Bielorussia, l’entusiasmo si tocca con mano fra gli azzurri.

Le reti di Motta e Pulvirenti, ma soprattutto una partita di sofferenza, difesa e parate da parte di Bellobuono: un mix di ingredienti che ha consentito all’Italia di battere la Finlandia.

Dopo la sua prima vittoria ufficiale da commissario tecnico, Salvo Samperi si è così espresso al sito della Divisione Calcio a 5: “Da 1 a 10 sono felice 10. I ragazzi si meritavano questa vittoria per tutto il lavoro che stanno facendo. Sinceramente mi era dispiaciuto non vincere con la Bielorussia, ma sappiamo che lo sport è così: vuol dire che la prima vittoria doveva arrivare qui”.

Poi sui 4 punti, frutto del pareggio interno contro la Bielorussia e della vittoria sulla Finlandia, ha proseguito: “Sono un buon bottino e in un gruppo così equilibrato è fondamentale non perdere, perché il tutto si deciderà su pochi punti di differenza”.

In generale sulla partita: “Partire con un’espulsione inflitta al portiere (Pietrangelo, ndr, poi sostituito da Bellobuono) dopo un minuto di gara poteva essere un grande handicap. Invece abbiamo difeso dando la vita in inferiorità numerica e una volta scampato il pericolo abbiamo preso a giocare con aggressività e intenzionalità, interpretando bene ogni fase di gioco. I ragazzi volevano vincerla, si è visto e l’hanno meritato”.

Infine Salvo Samperi, proiettandosi sulle sfide di marzo contro Malta: “Abbiamo vinto in casa di una squadra forte, che ci precede nel ranking, ma la fiducia che vogliamo costruire va in questa direzione: tutti vogliamo riportare l’Italia dove merita e sono sicuro che con questo atteggiamento mentale potremo fare molto bene. A marzo sfideremo Malta, sappiamo che hanno perso entrambe le partite fin qui giocate per 5-0, ma non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno”.