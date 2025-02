Calcio a 5, le convocate dell’Italia per le amichevoli contro la Francia

La Nazionale femminile di calcio a 5 si prepara a vivere la prossima settimana due amichevoli contro la Francia, che si disputeranno l’11 e il 12 febbraio al Centro culturale e sportivo Lionel Terray di Sain-Brice-sous-Foret alle porte di Parigi. Saranno due test importanti per le azzurre di Francesca Salvatore che tra un mese si giocheranno la qualificazione al primo Mondiale della storia.

Le due sfide con la Francia saranno un appuntamento storico, visto che le due nazionali non si sono mai affrontate. Inoltre l’Italia non ha mai giocato in terra francese, cosa mai accaduta anche con gli uomini.

Come detto tra un mese l’Italia si giocherà l’accesso ai Mondiali. A Montesilvano, infatti, le azzurre affronteranno Portogallo, Ungheria e Svezia. Le prime due volano nelle Filippine dove a Novembre si giocherà la prima storica rassegna iridata.

CONVOCATE ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (Kick Off);

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Bruna Borges (Kick Off), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Ludovica Coppari (Pescara femminile), Rafaela Dal’Maz (Pescara femminile), Gaby Vanelli (Pescara femminile), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto).