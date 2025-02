Calcio a 5, Italia corsara in Finlandia! Vittoria di platino verso gli Europei 2026

Si è conclisa a Vantaa la seconda partita del Gruppo 2 delle qualificazioni agli Europei 2026 di calcio a 5. L’Italia si è imposta in Finlandia per 2-0 con tanta sofferenza. Tre punti importantissimi per sistemare al meglio le sorti di un girone che ora vede gli azzurri al primo posto insieme alla Bielorussia con quattro punti.

CRONACA FINLANDIA-ITALIA 0-2

La partita inizia subito male per gli azzurri: Pietrangelo viene espulso per avere salvato con le mani, fuori dai confini della propria area di rigore, un attacco finlandese. Italia con un uomo in meno e Bellobuono fra i pali: l’estremo difensore si fa trovare pronto addirittura in tre circostanze sventando il pericolo.

La prima frazione si gioca con buona intensità. De Oliveira e Musumeci con un paio di conclusioni provano a scuotere la squadra di Samperi: i finlandesi tengono botta, il tempo scorre. Bellobuono chiude la sua porta a doppia mandata. Si arriva alla fine del primo tempo sullo 0-0.

Inizia la ripresa e per l’Italia arriva subito una bella notizia. Motta sale in cattedra piazzando la zampata che sblocca il match. La Finlandia incassa il colpo, senza smettere di giocare, anzi. I padroni di casa intensificano il ritmo: a 12′ dalla fine giocata da pivot di Pirttijoki, paratissima di Bellobuono sul tiro rapidissimo del giocatore con la maglia numero 15. Non c’è respiro, Kangas da portiere di movimento ci prova: la palla sbatte sul palo. L’Italia tira un sospiro di sollievo a 9 minuti dalla fine in un secondo tempo di pura apnea.

Attacco perenne della Finlandia, difesa continuata dell’Italia. A 6 giri di lancette dalla fine, occasione in contropiede per Motta che arriva a calciare: la palla termina fuori, l’azzurro si fa male e viene sostituito. Azzurri alle corde: tacco di Pirttijoki, tiro di Pikkarainen, miracolo di Bellobuono. Poi respinta: Pikkarainen sul fondo. Passa pochissimo, ribaltamento di fronte: Schiochet va dalla bandierina, raccoglie la respinta della difesa, mette in mezzo di prima trovando tutto solo Pulvirenti che dal centro dell’area non può sbagliare. Griffato il raddoppio: 2-0 a 5 minuti dalla fine.

Finlandia che torna a premere, sempre col portiere di movimento (Kitola). L’Italia si rintana ulteriormente rendendo poco proficuo il possesso avversario, mentre la clessidra diventa un alleato azzurro. I nordici si spazientiscono, qualche errore arriva. Samperi predica calma mentre i suoi respirano. I pericoli diminuiscono, Musumeci respinge l’ultima conclusione pericolosa e l’Italia vince a domicilio.

Nell’altro match in programma nel Gruppo 2, la Bielorussia ha battuto Malta per 5-0, prendendosi tre punti che hanno consentito a Krikun e compagni di salire a 4 punti nella classifica del raggruppamento.