Brutto colpo per l’Italia ai Mondiali di biathlon: Dorothea Wierer dà forfait per l’inseguimento

Non arrivano buone notizie da Lenzerheide (Svizzera), dove sono di scena i Mondiali 2025 di biathlon. Sulle nevi elvetiche giornata dedicata ai due inseguimenti, con le donne a dare il via alle danze alle 12.05, mentre gli uomini inizieranno dalle 15.05. L’Italia, purtroppo, non potrà contare sull’atleta più blasona e con la maggior esperienza.

Si parla di Dorothea Wierer. Come comunicato dalla FISI, la campionessa altoatesina non sarà al via della pursuit perché raffreddata. Sono stati giorni particolari in territorio elvetico e il meteo ha fatto non pochi “capricci”, pensando a quanto accaduto nel corso della 7,5 km Sprint femminile: neve e vento a influenzare non poco l’agire delle atlete.

Condizioni che invece erano state di “caldo” nella staffetta mista. Non si sa se questi sbalzi termici abbiano influito su Wierer. Di sicuro c’è che la sua assenza peserà sulle possibilità del Bel Paese di ben figurare, in un format nel quale “Doro” ha fatto spesso cose eccezionali, ricordando ad esempio il magico oro iridato nella pursuit di Anteselva del 2020.

Spetterà quindi a Michela Carrara, Hannah Auchentaller e a Martina Trabucchi tenere alto il vessillo italico, tenendo conto però della grandiosa prestazione di Carrara nella Sprint. La valdostana, infatti, si è classificata quinta e vedremo se questo feeling col tracciato svizzero le consentirà di superarsi ancora una volta.