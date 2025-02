LIVE Biathlon, Sprint femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: francesi favorite, Wierer cerca l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma a Lenzerheide, prima gara individuale femminile dei Campionati del Mondo 2025 in Svizzera. Si apre con le donne il programma della rassegna iridata per ciò che riguarda le gare individuali. La sprint per l’Italia è una vera e propria maledizione ai Mondiali. L’Italia, nelle rassegne iridate, ha ottenuto 15 podi iridati, divisi fra individuali (5), mass start (4), inseguimenti (3) e staffette (3). Dunque, almeno 3 medaglie (con quantomeno 1 oro!) in qualsiasi competizione… Tranne la sprint! I piazzamenti di prestigio non sono mancati, poiché quarti, quinti e sesti posti si assommano in serie. L’apoteosi della crudeltà, in tal senso, è stata Hochfilzen 2017. Otto anni orsono, Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo conclusero quarta e quinta, rispettivamente a 0”2 e 6”8 dal bronzo! Una vera e propria beffa agonistica.

Finora le cinque sprint disputate in Coppa del Mondo hanno emesso verdetti in parte inattesi: quattro delle vincitrici, la ceca Marketa Davidova, la tedesca Franziska Preuss e le francesi Justine Braisaz e Lou Jeanmonnot, leader di Coppa e grande favorita per la gara odierna, sono tutt’altro che sorprese visto che hanno vinto anche in passato in questo format. La quarta, invece, la francese Paula Botet, che si è imposta a Oberhof, è una assoluta sorpresa, vista la sua età giovanissima e i pochissimi precedenti a questi livelli. Difficile uscire dall’area francese per trovare le favorite della gara odierna. Hanna Oeberg e Selina Grotian possono avere le caratteristiche per far saltare il banco, mentre tra le outsider di lusso possiamo piazzare la finlandese Minkkinen

In assenza di Lisa Vittozzi, le italiane prescelte per la gara di odierna saranno Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Dorothea Wierer: delle cinque azzurre convocate per i Mondiali l’esclusa dalla sprint (e di conseguenza dalla pursuit di domenica) è Samuela Comola. In questa rassegna iridata si sono già viste all’opera Hannah Auchentaller e Dorothea Wierer, rispettivamente prima e seconda frazionista nella staffetta mista che ha visto l’Italia accarezzare il sogno del podio per tre frazioni e poi chiudere al settimo posto a causa degli errori al poligono di Giacomel, mentre saranno all’esordio, ovviamente, Michela Carrara e Martina Trabucchi.

in programma oggi, venerdì 14 febbraio, alle ore 15.05.