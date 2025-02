Biathlon, Patrick Braunhofer oro agli Europei nell’inseguimento. Linda Zingerle di bronzo tra le donne

Giornata di festa per il biathlon italiano in Val Martello, sede degli Europei Open 2025. Nella vallata sudtirolese, il Bel Paese ha potuto festeggiare la conquista di due medaglie nelle due gare dell’inseguimento in programma quest’oggi. Patrick Braunhofer ha scritto un pezzetto di storia, andandosi a prendere il metallo più pregiato nella 12.5 km pursuit, mentre nella 10 km femminile Linda Zingerle si è messa al collo il bronzo.

Una super prestazione dell’azzurro che, partito col pettorale n.16 (posizionamento dettato dal riscontro nella Sprint), è riuscito a prevalere grazie a una gara perfetta. L’altoatesino, infatti, ha trovato tutti e 20 i bersagli e lo zero nelle serie di tiro l’ha messo nelle condizioni di imporsi. Braunhofer, infatti, ha conquistato il successo, precedendo un trio di norvegesi: Isak Frey (0+0+2+0) secondo a 22″7, Sverre Dahlen Aspenes (1+0+1+2) terzo a 37″5 e Sivert Guttorm Bakken (1+0+1+1+) quarto a 46″3.

Ottima la prova di squadra degli azzurri, considerando anche il quinto posto di Iacopo Leonesio, autore anch’egli dello zero al poligono (+1’14″3), e il settimo di Nicola Romanin (2+1+2+0) a 1’21″4. 24ª e 40ª posizione per gli altri rappresentanti nostrani al via, ovvero Nicolò Betemps (1+0+2+1) a 2’34″4 e Christoph Pircher (2+0+2+1) a 3’47″1. Non è partito Marco Barale.

Grandi notizie anche dalla gara femminile, dove per l’appunto Zingerle ha colto il bronzo, con due errori al poligono (0+1+1+0), distanziata di 19″2 dalla vincitrice, ovvero la lettone Baiba Bendika (0+0+0+3), che ha rischiato nell’ultima serie di mandare all’aria il suo oro continentale. L’argento è stato conquistato dalla svedese Anna-Karin Heijdenberg (1+1+1+1) a 15″6.

Tra le fila azzurre, bene anche Birgit Schoelzhorn (0+1+0+1) che ha concluso ottava a 41″8, qualche errore di troppo invece per Ilaria Scattolo (0+1+2+1) e Rebecca Passler (0+3+2+1), classificatesi rispettivamente al 14° (+1’20″4) e al 16° posto (+1’33″1). Beatrice Trabucchi ha terminato ventinovesima con due errori al poligono (0+2+0+0) a 3’14″4.