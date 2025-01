Biathlon, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Giacomel e Wierer le punte azzurre a Lenzerheide

Il Presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato stamattina i nomi degli atleti italiani che prenderanno parte ai prossimi Campionati Mondiali di biathlon, in programma a Lenzerheide da mercoledì 12 a domenica 23 febbraio. Saranno dieci gli azzurri impegnati sulle nevi svizzere per la rassegna iridata preolimpica, che metterà in palio complessivamente 12 titoli.

Nessuna vera sorpresa tra le convocazioni, alla luce delle scelte tecniche effettuate nei giorni scorsi per i Campionati Europei attualmente in corso di svolgimento in Val Martello. In contumacia di Lisa Vittozzi, ai box per tutta la stagione causa problemi alla schiena, la decisione più difficile e non scontata si è rivelata l’esclusione di Rebecca Passler.

Di fatto saranno di scena ai Mondiali di Lenzerheide i seguenti azzurri, in attesa di capire le formazioni per le singole gare: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Dorothea Wierer in campo femminile; Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer ed Elia Zeni tra gli uomini.

Giacomel è esploso definitivamente tra Ruhpolding e Anterselva, diventando l’indiscusso leader attuale del movimento tricolore e candidandosi al ruolo di possibile protagonista della manifestazione. Tra le donne non va sottovalutata Wierer, reduce da una splendida prestazione nella sprint di Anterselva ma ancora abbastanza discontinua a livello di percentuali al tiro e di rendimento sugli sci. Italia che proverà a dire la sua anche nelle varie staffette, nonostante una concorrenza di altissimo livello.