Biathlon, la Sfera di cristallo femminile è ormai affare a due tra Franziska Preuss e Lou Jeanmonnot

Nel biathlon suona la campana di metà stagione, almeno per quanto riguarda le tempistiche cronologiche. Siamo invece a due terzi del percorso che porterà alla conquista della Sfera di cristallo, poiché sono andate in archivio 14 delle 21 gare in programma (le quattro dei Mondiali non assegneranno punti per la classifica generale). È giunto dunque il momento di analizzare quanto accaduto sinora e tracciare i possibili contorni del prossimo futuro.

È estremamente probabile che la Coppa del Mondo 2024-25 sia appannaggio di una tra Franziska Preuß e Lou Jeanmonnot, separate da 92 punti in favore della tedesca. Con l’attuale sistema di punteggio, si parla di poco più di una competizione. Il resto delle contendenti ha un distacco verosimilmente troppo ampio per essere colmato, soprattutto perché si parla di un ritardo da due avversarie e non una sola. Possibile, seppur improbabile, che una possa implodere. Molto difficile accada a entrambe.

La terza della graduatoria assoluta, la svedese Elvira Öberg, paga 308 punti alla teutonica e 216 alla transalpina. Il forfait di Anterselva ha spento qualsiasi velleità della scandinava, perennemente tra le favorite per fregiarsi della Sfera di cristallo, ma costantemente obbligata a riporre le proprie ambizioni. Ancora più lontane le altre protagoniste, prive della continuità necessaria per imporsi sul lungo periodo.

Come se non bastasse, seri problemi fisici hanno completamente messo fuori gioco le due donne giocatesi la Sfera di cristallo 2023-24 (Lisa Vittozzi e Ingrid Tandrevold). Dunque, per tante biathlete i Mondiali di Lenzerheide diventeranno cruciali. In particolare per Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet, principali deluse dell’inverno corrente.

Chi la spunterà tra Preuß e Jeanmonnot? Bella domanda. A vittorie stiamo 2-5, ma sul fronte dei podi siamo 10-6. La tedesca ha avuto meno passaggi a vuoto della francese, che però soprattutto a gennaio è stata a tratti ingiocabile. Incertezza massima, se ne riparla a marzo con possibilità al momento quasi eque. Diciamo 50% per Franziska e 45% per Lou in virtù della differenza in favore della prima. Il 5% viene lasciato noblesse oblige al resto del mondo. Mai dire mai, nello sport e nella vita.