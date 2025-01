Biathlon, Europei Open 2025: nelle individuali titoli per Puff e Frey. Sesto Braunhofer, ottava Zingerle

Sono scattati in Val Martello, in provincia di Bolzano, gli Europei Open 2025 di biathlon, validi per l’IBU Cup 2024-2025: nella prima giornata di gare sono andate in scena le individuali. In casa Italia i migliori sono stati Patrick Braunhofer, sesto nella 20 km maschile, e Linda Zingerle, ottava nella 15 km femminile.

Nella 15 km femminile è arrivata la doppietta tedesca con Johanna Puff, autrice di un perfetto 20/20 al tiro, d’oro in 47’06″4, davanti alla connazionale Marlene Fichtner, a sua volta con lo zero al poligono, d’argento a 9″5, mentre ha completato il podio la svedese Anna-Karin Heijdenberg, di bronzo con tre bersagli mancati, attardata di 18″0.

L’altoatesina Linda Zingerle, con due errori equamente suddivisi tra le due serie in piedi, ha chiuso ottava con un ritardo di 1’30″8, mentre Ilaria Scattolo, con tre bersagli mancati, si è classificata 34ma a 4’17″7. Più indietro Beatrice Trabucchi, con 16/20 al poligono, 45ma a 5’05″3, e Birgit Schoelzhorn, con 5 errori al tiro, 57ma a 6’14″4.

Nella 20 km maschile il titolo continentale è andato al norvegese Isak Frey, che ha chiuso con 18/20 al tiro, vittorioso in 54’10″7, andando a precedere l’austriaco Fredrik Muehlbacher, con 19/20 al poligono, secondo a 31″7, e lo svedese Emil Nykvist, anch’egli con un solo bersaglio mancato, terzo a 47″2.

Tra gli azzurri il migliore è stato Patrick Braunhofer, con tre errori al tiro, sesto a 1’20″4, mentre Iacopo Leonesio ha centrato il 20/20 al poligono e si è classificato 12° con 2’01″0. Più attardati Nicola Romanin, con due bersagli mancati, 18° a 2’28″9 di ritardo, Nicolò Betemps, con tre errori, 25° a 3’23″9, e Christoph Pircher, con 18/20 al tiro, 28° a 3’39″1. Non ha completato la prova Marco Barale.