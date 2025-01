Biathlon, Europei Open 2025: nelle sprint ori per Bakken ed Heijdenberg. Settimo Romanin, ottava Passler

Proseguono in Val Martello, in provincia di Bolzano, gli Europei Open 2025 di biathlon, validi per l’IBU Cup 2024-2025: nella giornata dedicata alle sprint, tra gli azzurri i migliori sono Nicola Romanin, settimo nella 10 km maschile, e Rebecca Passler, ottava nella 7.5 km femminile.

Nella 7.5 km femminile si impone la svedese Anna-Karin Heijdenberg, la quale dopo il bronzo nell’individuale centra l’oro nella sprint senza commettere errori al tiro e vincendo in 21’43″1, davanti alla transalpina Amandine Mengin, seconda con un errore a terra, a 49″3, ed alla lettone Baiba Bendika, terza con due bersagli mancati nella serie in piedi, a 49″4.

L’altoatesina Rebecca Passler si classifica ottava con due errori a terra, a 1’07″5, mentre fa 10/10 al tiro Linda Zingerle, che chiude 11ma con un ritardo di 1’16″8. Ilaria Scattolo si classifica 13ma con un bersaglio mancato nella prima serie, a 1’20″6, mentre Birgit Schoelzhorn termina 18ma con un errore nel poligono a terra, a 1’41″8. Più indietro, invece, Beatrice Trabucchi, 52ma con tre bersagli mancati nel tiro in piedi, a 2’44″8.

Nella 10 km maschile gli atleti a medaglia centrano il 10/10 al poligono: arriva la doppietta norvegese, con Sivert Guttorm Bakken primo in 25’03″6, davanti al connazionale Vetle Sjaastad Christiansen, secondo a 6″6, mentre sale sul gradino più basso del podio l’austriaco Fredrik Muehlbacher, il quale dopo l’argento nell’individuale conquista il bronzo nella sprint, a 10″2.

Il friulano Nicola Romanin chiude settimo con un errore in piedi, a 18″1, mentre Patrick Braunhofer termina 16°, a sua volta con un bersaglio mancato nella seconda serie, a 35″1. Iacopo Leonesio centra il 10/10 al tiro e si classifica 23° a 57″5, mentre Nicolò Betemps giunge 25° con due errori nel poligono a terra, a 1’02″7. Più attardati, infine, Marco Barale, 44° con un bersaglio mancato nel tiro in piedi, a 1’31″1, e Christoph Pircher, 48° con due errori equamente distribuiti nelle due serie, a 1’36″8.