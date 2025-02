Biathlon, Europei Open 2025: l’Italia chiude ai piedi del podio nella staffetta maschile dominata dalla Norvegia

Cala il sipario in Val Martello (Bolzano) sugli Europei Open 2025 di biathlon, validi per l’IBU Cup 2024-2025: nella staffetta 4×7.5 km maschile il titolo va alla Norvegia, davanti a Germania e Francia, mentre l’Italia chiude ai piedi del podio, giungendo quarta.

La Norvegia di Vetle Sjaastad Christiansen, Sverre Dahlen Aspenes, Sivert Guttorm Bakken ed Isak Frey domina la gara, forte di una prestazione eccellente al poligono, con l’utilizzo di una sola ricarica, conquistando così la medaglia d’oro con il crono di 1:16’00″1.

Medaglia d’argento per la Germania di Lucas Fratscher, Simon Kaiser, Roman Rees e David Zobel, che accusa un giro di penalità e ricarica 12 volte, seconda a 2’06″9, bronzo per la Francia di Theo Guiraud Poillot, Gaetan Paturel, Oscar Lombardot e Remi Broutier, gravata di 2 giri di penalità e dell’uso di 17 ricariche, terza a 2’36″2.

Resta ai piedi del podio l’Italia di Iacopo Leonesio, Patrick Braunhofer, Nicolò Betemps e Nicola Romanin, che incappa in una penalità e ricarica 7 colpi, classificandosi quarta a 3’10″2. Quinta posizione per la Svezia a 3’40″3, sesta piazza per la Bulgaria a 3’55″7.