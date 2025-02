Berrettini piega Griekspoor in tre set a Doha: la sintesi della partita

Missione compiuta per Matteo Berrettini. Il tennista romano ha sconfitto negli ottavi di finale dell’ATP500 di Doha (Qatar) l’olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 7-6 (4) 6-7 (6) 6-4 e si è qualificato ai quarti dove affronterà il britannico Jack Draper (n.8 del seeding). Una partita complicata per Matteo, reduce dalla prestigiosa affermazione contro Novak Djokovic.

Quando si gioca un match come quello contro il serbo, non è facile replicare a stretto giro nella giornata successiva. Ne ha dovuto prendere atto il tennista romano, non brillante come contro Nole. Vero è che il tennis non è solo fisico, ma tanta testa, ed è così che l’azzurro ha saputo trovare le soluzioni al cospetto di un Griekspoor che si è confermato avversario molto insidioso.

Matteo si è letteralmente aggrappato al servizio, sciorinando 25 ace e trovando un totale di 50 vincenti. Numeri importanti per una sfida al meglio dei tre parziali. L’olandese ha costretto agli straordinari l’azzurro, che nel momento in cui si è dovuto tirar fuori le unghie non si è fatto pregare, assorbendo il contraccolpo psicologico del secondo tie-break.

Grazie alla combinazione servizio-dritto, Berrettini ha fatto valere il proprio status di top player e per l’oranje non c’è stato niente da fare. Una vittoria importante perché arrivata non esprimendo lo stesso livello di tennis di ieri, ma tirando fuori il meglio di quello che c’era oggi.