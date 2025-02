Basket, Brescia è la prima semifinalista della Coppa Italia. Tortona cade solo nel finale

La prima semifinalista della Final Eight di Coppa Italia è la Germani Brescia. La squadra di Peppe Poeta ha battuto 86-79 la Bertram Tortona in una partita che si è decisa solamente all’ultimo minuto in un finale rovente. Brescia ha guidato a lungo nel primo tempo, con Tortona che ha saputo restare vicina e poi trovare il sorpasso nell’ultimo quarto, arrivando a giocarsi la vittoria negli ultimi possessi. Un finale che ha premiato Brescia, che ora attende la vincente dell’attesissima sfida tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano.

Amedeo Della Valle segna 20 punti (undici nel solo primo quarto), ma i grandi protagonisti della vittoria bresciana sono soprattutto Nikola Ivanovic (20 punti) e Jason Burnell (17 punti), che con le loro giocate hanno deciso il match nel finale. A Tortona non bastano i 17 punti di Christian Vital e i 13 di Leonardo Candi.

Inizio folgorante di Tortona, che si prende addirittura la doppia cifra di vantaggio con i liberi di Weems (13-3) dopo neanche quattro minuti di gioco. Il secondo fallo di Kamagate, però, fa male alla difesa di Tortona, con Brescia che trova un po’ più di energia in attacco e riesce ad accorciare sul -4 (12-16). Il finale di quarto è tutto di marca Germani con Bilan e soprattutto Della Valle, che portano i lombardi avanti 24-21 alla prima pausa.

Dopo il canestro del -2 di Vital (25-23), Tortona vive quasi sei minuti da incubo dove non riesce davvero mai a segnare. Dall’altra parte, invece, Brescia, con Burnell e Rivers protagonisti, costruisce un parziale di 12-0 che spacca completamente la partita (37-23). La Bertram prova a scuotersi e riesce un po’ ad accorciare le distanze, complice anche la tripla sulla sirena del quarto di Baldasso che vale il -9 per i piemontesi (42-33).

Al rientro dalla pausa lunga Della Valle riporta Brescia nuovamente sul +11, ma Tortona reagisce e torna sotto con la tripla di Candi del -6 (47-41). La Germani sembra nuovamente con Ivanovic, ma ancora una volta la Bertram ha la forza di rimanere attaccata alla partita. La formazione di De Raffaele si riavvicina ad un solo possesso di distanza con la tripla di Kuhse a due minuti dalla fine del terzo quarto. Dowe segna il +4, ma è ancora Tortona a bruciare la sirena del quarto con Kuhse che trova il -2 (62-60) con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

La Bertram passa anche in vantaggio in avvio di ultimo quarto con la tripla di Baldasso (65-62). Ancora il play italiano fa impazzire la difesa bresciana, ma dall’altra parte replica Ivanovic, con la partita in parità a sei minuti dalla fine (68-68). I botta e risposta sono continui con Kuhse che mette avanti Tortona dalla lunetta, ma poi Burnell brucia la retina dall’arco per il nuovo sorpasso ad un minuto e mezzo dalla fine (78-77). Ivanovic piazza una tripla incredibile del +4 e poi Burnell trova la giocata difensiva che vale la vittoria con la stoppata su Gorham. Finisce 86-79 per Brescia, che è la prima semifinalista della Coppa Italia 2025.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GERMANI BRESCIA – BERTRAM DERTHONA TORTONA 86-79 (24-21, 18-12, 20-27, 24-19)

Brescia: Bilan 8, Ferrero, Dowe 4, Della Valle 20, Ndour 7, Burnell 17, Tonelli, Ivanovic 20, Mobio 2, Rivers 5, Cournooh 3, Pollini

Tortona: Zerini, Vital 17, Kuhse 10, Gorham 12, Candi 13, Farias, Denegri, Baldasso 11, Kamagate, Biligha 4, Severini, Weems 12