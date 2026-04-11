Basket, Brescia sbanca Venezia nello scontro al vertice. Reggio Emilia facile con Cremona

Sorridono Venezia e Reggio Emilia nei due anticipi della ventiseiesima giornata di Serie A. La Reyer fa suo l’atteso big match contro la Reyer Venezia, sbancando il Taliercio per 89-74 grazie ad uno straordinario Jason Burnell. La Unatholes, invece, ha vita agevole in casa contro la Vanoli Cremona, vincendo 96-78 e ottenendo due punti importanti nella corsa ai playoff.

Con un secondo tempo irreale di Jason Burnell, la Germani Brescia si porta al comando della classifica in solitaria per una notte. L’americano segna 28 punti, ventuno nel solo secondo tempo, trascinando la Germani alla vittoria per 89-74. Decisivo proprio un ultimo quarto da 24-11, con una Reyer che sembrava abbastanza in controllo all’intervallo, prima di subire la rimonta di Brescia, che va oltre le assenze e con un Della Valle (solo 4 punti) condizionato dai falli. A Venezia non bastano i 16 punti di R.J. Cole, che era stato il grande protagonista del primo tempo.

Nell’altro anticipo comoda vittoria della Unahotels Reggio Emilia, che supera la Vanoli Cremona per 96-78. Una partita praticamente mai in discussione con Reggio che ha preso un largo vantaggio già nel primo quarto e poi ha proseguito a dominare. Successo che permette alla Unahotels di consolidare il proprio piazzamento playoff (sesta a 24 punti con Trieste), mentre per Cremona è un’occasione persa per agganciare proprio la squadra di Priftis, restando a quota 20 punti. Una Reggio Emilia trascinata dai 20 punti di Troy Caupain e i 19 di Jaime Echenique, mentre a Cremona non bastano i 21 punti di Payton Willis.

IL TABELLINO DELLE PARTITE

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – VANOLI CREMONA 96-78 (21-11, 34-26, 25-15,

Reggio Emilia: Caupain 20, Echenique 19, Thor 11

Cremona: Willis 21, Battle 18, Udom 10

UMANA REYER VENEZIA – GERMANI BRESCIA 74-89 (25-21, 21-20, 17-24, 11-24)

Venezia: Cole 16, Parks 11, Bowman 11

Brescia: Burnell 28, Ndour 13, Rivers 12