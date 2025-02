Basket: Olimpia Milano in finale di Coppa Italia, Brescia piegata nell’ultimo quarto

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano è la prima squadra finalista della Coppa Italia 2025. Battuta la Germani Brescia per 69-74 all’Inalpi Arena di Torino: aspetta la vincente di Trento-Trieste, in campo in serata. Decisivi i 19 punti di Shavon Shields e i 14 di Nikola Mirotic, dall’altra parte non bastano i 20 di Maurice Ndour e i 17 di Miro Bilan.

Prime fasi a tinte milanesi, con Mannion e Shields che aprono con uno 0-5 subito replicato da Ivanovic e Bilan. L’equilibrio, per buona misura, resta anche se ancora Shields, aiutato da Dimitrijevic, riporta a cinque i punti dell’EA7 di vantaggio. Pian piano, però, la Germani riesce a ricucire: tanta lunetta, tanta capacità di Brescia di imbrigliare in parte l’attacco milanese, e alla fine anche Bilan che sigla il 16-16 dopo 10′.

Brescia parte meglio nel secondo periodo, andando avanti di quattro punti, solo che da quel momento arriva una fiammata da parte di Milano, anzi di Shields con accenni di Gillespie e Mannion, poi è anche Bolmaro a far sì che l’Olimpia salga sul +3 (27-30). L’accoppiata Bilan-Ndour rimette avanti la Germani, ma l’ultima parola per il 33-34 all’intervallo ce l’hanno Dimitrijevic e Mirotic.

Si ricomincia e l’equilibrio sembra rimanere, però quella che riparte meglio è Brescia, sospinta da Ndour e soprattutto da un Miro Bilan che continua a ricordare perché la sua fama rimane priva di confini. Gli uomini di Poeta salgono sul +5 (44-39 e poi 46-41), solo che arriva anche il momento Mirotic ed in un lampo Milano si riprende il vantaggio: 47-48. Resta l’equilibrio, Ndour non molla e alla fine Brescia resta avanti 52-51 a 10′ dalla fine.

Si riparte con l’azione più assurda della partita: stoppata di Ndour, la raccoglie Tonut che dal logo LBA sul centro del campo tira per il 52-54. I falli iniziano a farsi sentire, Ivanovic commette il suo quarto sul 53-56, la Germani non riesce a contenere tanto Shields quanto soprattutto una fiammata di Flaccadori che è l’attore principale dell’allungo che porta Milano fin sul 54-64. Ricci, successivamente, ci mette altro carico con la tripla del +13. La Germani, però, non molla in nessun modo, anzi trova a sua volta un colpo di mano che la rimette a breve distanza (65-70). Sono Dowe e Ndour, insieme, anche con l’alley oop lanciato da Ivanovic, a tenere vivo il match. Sul 67-72 è proprio quest’ultimo, a 20 secondi dal termine, a sbagliare il facile appoggio del -3. Finisce 69-74, l’Olimpia va in finale.

GERMANI BRESCIA-OLIMPIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 69-74

BRESCIA – Bilan* 17, Ferrero ne, Dowe 7, Della Valle* 4, Ndour* 20, Burnell 6, Tonelli ne, Ivaonvic* 11, Mobio, Rivers* 3, Cournooh 1, Pollini ne. All. Poeta

MILANO – Dimitrijevic 4, Mannion* 7, Tonut 3, Bolmaro* 8, LeDay* 3, Ricci 5, Flaccadori 6, Diop 1, Caruso ne, Shields* 19, Mirotic 14, Gillespie* 4. All. Messina