Basket femminile, Schio raggiunge Venezia in finale di Coppa Italia. Campobasso crolla nell’ultimo quarto

La finale della Coppa Italia 2025 di basket femminile sarà tra la Reyer Venezia e il Famila Wuber Schio per il terzo anno consecutivo. Finora ha sempre vinto Schio, che ha raggiunto Venezia nell’ultimo atto dopo aver battuto in semifinale La Molisana Magnolia Campobasso con il punteggio di 82-73 al termine di una partita che si è decisa nell’ultimo quarto.

Per Schio grandissima prestazione di Ivana Dojkic, che ha messo a referto 22 punti. In doppia cifra ha concluso anche Janelle Salaun (12) e Giorgia Sottana (11). A Campobasso, invece, non è bastata la clamorosa prova di Pallas Daemi Kunaiyi-Akpanah, che ha concluso in doppia doppia con 24 punti e 15 rimbalzi. Ottima anche la prova di Blanca Quinonez Mina con 21 punti.

Inizio di partita molto equilibrato, poi Kunaiyi-Akpanah costruisce un mini parziale per Campobasso che si porta sul +6 (16-10) a metà primo quarto. Sottana e Salaun provano a replicare per il Famila, ma alla prima sirena Campobasso è in vantaggio di cinque punti (23-18). Nel secondo quarto Laksa e Salaum accorciano per Schio sul -1. Trimboli riporta nuovamente sul +6 la Molisana, che si presenta avanti all’intervallo 42-38.

Madera segna cinque punti di fila e poi coach Dikaioulakos viene addirittura espulso per doppio fallo tecnico. Le venete hanno una reazione emotiva, ma Campobasso sfiora anche la doppia cifra di vantaggio. Il finale di quarto premia il Famia che pareggia i conti sul 54-54 all’entrata negli ultimi dieci minuti. In quest’ultima frazione Schio riesce a costruire il break con Laksa e soprattutto Dojkić. Schio arriva sulla doppia cifra di vantaggio, Campobasso non riesce a reagire e alla fine le venete vincono 82-73.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FAMILA WUBER SCHIO – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 82-73 (18-23, 20-19, 16-12, 28-19)

Schio: Juhasz 4, Salaun 12, Dojkic 22, Keys 2, Laksa 16, Bestagno 5, Sottana 11, Zanardi, Verona 6, Panzera, Andrè 4

Campobasso: Kunaiyi-Akpanah 24, Trimboli 4, Quinonez Mina 21, Madera 8, Morrison 14, Ziemborska, Giacchetti 2, Kacerik, Meldere, Cerè, Scalia, Bocchetti