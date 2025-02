Basket femminile, Venezia prima finalista della Coppa Italia. Battuta una coriacea Derthona

L’Umana Reyer Venezia è la prima finalista della Coppa Italia 2025 che si sta disputando a Torino. La squadra di coach Mazzon ha confermato il pronostico contro un’ottima Autosped Derthona Basket, con le venete che si sono imposte per 71-59 al termine di una sfida che si è decisa nell’ultimo quarto. Per Venezia è la quarta finale negli ultimi cinque anni, la terza consecutiva e potrebbe esserci un nuovo scontro con il Famila Schio, che giocherà tra poco la seconda semifinale contro Campobasso.

Grande protagonista è stata Matilde Villa, miglior marcatrice della Reyer con 18 punti, ai quali si aggiungono anche 8 rimbalzi. Importanti anche i 16 punti di Lisa Berkani, ma gran contributo anche sotto i tabelloni di Lorela Cubaj, che chiude con 7 punti ma ben 14 rimbalzi. A Derthona non sono bastati i 14 punti di Beatrice Attura e Francesca Melchiori.

Ottima partenza di Venezia che si porta subito sul 10-3. Derthona riesce a rientrare con le triple di Melchiori e Penna, con il tabellone che segna 12-12 a metà primo quarto. Le piemontese passano anche in vantaggio ed il finale di quarto è tutto di Derthona con Melchiori che guida la squadra di coach Cutugno sul +5 alla prima sirena (22-17). Venezia prova a reagire e si affida a Villa e Berkani che riportano la Reyer in vantaggio nel secondo quarto (31-28). Derthona fatica nel secondo quarto, ma riesce comunque a restare in partita, con la Reyer che chiude avanti all’intervallo 41-35.

Si segna pochissimo in avvio di terzo quarto ed il primo canestro arriva dopo tre minuti con Penna. Derthona riesce anche a pareggiare con Attura completando il parziale di 6-0. Si gioca punto a punto ed è uno scontro da una parte e dall’altra tra Berkani ed Attura, con Venezia che si presenta in vantaggio di soli quattro punti (56-52) prima degli ultimi dieci minuti. La Reyer riesce a trovare un mini parziale con Villa e Cubaj (62-56). Una tripla di Pan fa calare il sipario e Derthona non riesce più a reagire. Vince Venezia 71-59 e vola in finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – AUTOSPED DERTHONA BASKET 71-59 (17-22, 24-13, 15-17, 15-7)

Venezia: Smalls 6, Villa 18, Cubaj 7, Fassina, Kuier 13, Logoh, Berkani 16, Nicolodi, Pan 5, Stankovic 6, Miccoli, Santucci

Derthona: Fontaine 2, Zahui 7, Attura 14, Melchiori 14, Penna 11, Dotto 7, Marangoni, Milani, Premasunac 2, Leonardi, Arado, Gatti 2