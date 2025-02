ATP Santiago 2025, Cerundolo approda ai quarti. Djere elimina Pedro Martinez

Quattro partite di secondo turno e la prosecuzione di un match interrotto il giorno prima costituiscono il programma della terza giornata del torneo ATP 250 di Santiago del Cile. La testa di serie numero uno Francisco Cerundolo avanza ai quarti di finale superando il tedesco Yannick Hanfmann. Cade lo spagnolo Pedro Martinez, quarto favorito del seeding, che cede in due set contro Laslo Djere.

In apertura di giornata il serbo Laslo Djere si conferma un cliente scomodo per qualsiasi avversario sulla terra battuta superando nettamente lo spagnolo Pedro Martinez. Il numero 103 del mondo batte 6-1 6-4 la testa di serie numero quattro e stacca così il pass per i quarti di finale.

Il portoghese Jaime Faria vince una maratona da quasi tre ore contro il qualificato brasiliano Gustavo Heide. Il giocatore lusitano si aggiudica l’incontro con il punteggio di 6-7(2-7) 7-6(7-5) 6-4 e conquista il pass per il turno successivo contro Djere. Completa l’opera l’argentino Federico Coria che chiude con un rotondo 6-0 il secondo set della partita interrotta il giorno prima contro il cileno Tomas Barrios Vera, vince l’incontro 6-1 6-0 e sfiderà negli ottavi Alejandro Tabilo, secondo favorito del seeding.

Vince in rimonta l’argentino Francisco Cerundolo. La testa di serie numero uno regola 6-2 4-6 7-5 il tedesco Yannick Hanfmann al termine di una battaglia che sfiora le due ore e mezza. Cerundolo affronterà nei quarti di finale il connazionale Tomas Etcheverry. Il giocatore argentino, titolare della testa di serie numero cinque, supera 6-2 6-4 il cileno Cristian Garin in poco più di un’ora e trenta.